Mănăstirea Cernica își va sărbători ocrotitorul

Credincioșii bucureșteni și pelerinii sunt invitați să participe luni, 13 aprilie, la prăznuirea Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, ocrotitorul Mănăstirii Cernica, și a mamei sale, Sfânta Cuvioasă Filofteia de la Pasărea, în cadrul unui bogat program liturgic.

Manifestările religioase vor debuta încă din Duminica Învierii Domnului, când, la ora 11:00, vor fi scoase spre închinare raclele cu sfintele moaște, așezate în baldachinul special amenajat în fața clopotniței. De la ora 12:00 va fi săvârșită Vecernia Învierii, iar seara, începând cu ora 19:00, credincioșii vor putea participa la Rânduiala Ceasurilor Paștilor și la Utrenie.

Programul liturgic va continua luni dimineață cu Acatistul Sfântului Ierarh Calinic, oficiat la ora 8:00, urmat de Rânduiala Ceasurilor Paștilor, de la ora 9:00. De la 9:30 va fi săvârșită Sfânta Liturghie, la Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din incinta mănăstirii, de către Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, informează Agenția de știri BASILICA.