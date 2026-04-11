Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Mănăstirea Cernica își va sărbători ocrotitorul

Mănăstirea Cernica își va sărbători ocrotitorul

Un articol de: Filip Hristofor Cane - 11 Aprilie 2026

Credincioșii bucureșteni și pelerinii sunt invitați să participe luni, 13 aprilie, la prăznuirea Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, ocrotitorul Mănăstirii Cernica, și a mamei sale, Sfânta Cuvioasă Filofteia de la Pasărea, în cadrul unui bogat program liturgic.

Manifestările religioase vor debuta încă din Duminica Învierii Domnului, când, la ora 11:00, vor fi scoase spre închinare raclele cu sfintele moaște, așezate în baldachinul special amenajat în fața clopotniței. De la ora 12:00 va fi săvârșită Vecernia Învierii, iar seara, începând cu ora 19:00, credincioșii vor putea participa la Rânduiala Ceasurilor Paștilor și la Utrenie.

Programul liturgic va continua luni dimineață cu Acatistul Sfântului Ierarh Calinic, oficiat la ora 8:00, urmat de Rânduiala Ceasurilor Paștilor, de la ora 9:00. De la 9:30 va fi săvârșită Sfânta Liturghie, la Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din incinta mănăstirii, de către Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, informează Agenția de știri BASILICA.

 

  • Mircea Lucescu a fost condus pe ultimul drum Știri
    Mircea Lucescu a fost condus pe ultimul drum

    Fostul internațional român Mircea Lucescu, care a trecut la cele veșnice în noaptea de marți, 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani, a fost condus pe ultimul drum astăzi, 10 aprilie. Slujba Înmormântării a fost oficiată în Biserica „Sfântul Elefterie”‑Nou, Paraclis Patriarhal, din București, de către Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu un sobor numeros de preoți și diaconi. La ceremonie au participat oficialități, conducători de cluburi, antrenori și numeroși foști jucători ai acestuia, care i‑au adus un ultim omagiu.

    10 Apr, 2026
  • Slujba Vecerniei scoaterii Sfântului Epitaf la Catedrala Patriarhală Știri
    Slujba Vecerniei scoaterii Sfântului Epitaf la Catedrala Patriarhală

    Credincioșii bucureșteni au participat astăzi, 10 aprilie, la slujba Vecerniei scoaterii Sfântului Epitaf, săvârșită la Catedrala Patriarhală din București, unde a fost oficiată rânduiala specială în cadrul căreia Sfântul Epitaf a fost scos din Sfântul Altar și purtat, alături de Sfânta Evanghelie și Sfânta Cruce, până în mijlocul bisericii, fiind apoi așezat spre închinarea credincioșilor.

    10 Apr, 2026
