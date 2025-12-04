Mănăstirea din Vadu Negrilesei și‑a sărbătorit primul hram

Data: 04 Decembrie 2025

Marți, 2 decembrie 2025, primul așezământ monahal închinat Sfinților Cuvioși Părinți Paisie și Cleopa și‑a sărbătorit hramul prin Liturghie arhierească. În mijlocul obștii monahale și al comunității de la Vadu Negrilesei a poposit Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în paraclisul aflat în demisolul bisericii mari a tânărului complex monahal, cu hramul Pogorârea Sfântului Duh, ce începe să prindă formă în poiana din apropierea bordeiului Părintelui Cleopa. Din soborul slujitor au făcut parte arhim. Mihail Bălan, starețul Mănăstirii Sihăstria Râșcăi și exarh de zonă, stareți ai mănăstirilor din Protopopiatul Câmpulung Moldovenesc, precum și slujitori ai sfintelor altare ale parohiilor din împrejurimi.

La momentul rânduit, ierodiaconul Teofil (Gheorghe) Șapcă a fost hirotonit ieromonah pe seama Mănăstirii „Sfântul Ilie” Dorna Candrenilor.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa a citit mesajul întâistătătorului Eparhiei Sucevei și Rădăuților, cu prilejul prăznuirii Sfinților Cuvioși Părinți Paisie și Cleopa, rezumat în două Decaloguri.

La finalul slujbei, Preasfinția Sa, soborul slujitor și credincioșii au mers în pelerinaj până la locul ostenelilor sihăstrești tainic lucrate de marele rugător și predicator al neamului românesc, Sfântul Ilie Cleopa, la chilia din Munții Stânișoarei. Aici, soborul clericilor a citit o parte din Acatistul celor doi cuvioși care au povățuit mii de oameni fie din cerdacul chiliei de la Sihăstria, fie din chilia din apropierea peșterii Sfintei Teodora de la Sihla, și au săvârșit slujba Parastasului pentru părinții trupești ai lor.

Cei care vor să devină ctitori ai așezământului monahal închinat Sfinților Cuvioși Paisie și Cleopa de la Sihăstria și praznicului Pogorârii Sfântului Duh, o pot face prin donații în conturile eparhiei, deschise la Banca Comercială Română, cu mențiunea Mănăstirea Vadu Negrilesei.

Titular: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților

în lei: RO51 RNCB 0234 0370 1091 0014,

în euro: RO78 RNCB 0234 0370 1091 0110,

în dolari: RO30 RNCB 0234 0370 1091 0004.