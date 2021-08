Mănăstirea Partoș, colț de Rai și topos al copilăriei regăsite timp cinci zile

În perioada 2-6 august, la Centrul Cultural, social și educațional „Dar din dar” de la Mănăstirea „Sfântul Ierarh Iosif cel Nou” din localitatea timișeană Partoș, s-a desfășurat proiectul educațional „Școala de vară Partoș”, având anul acesta genericul „Darul de lumină al lui padre. In memoriam – ierom. Varlaam Almăjanu”. Aprox. 90 de copii din învățământul preșcolar, primar și gimnazial au trăit clipe de neuitat într-un climat socio-afectiv, capabil de a readuce, în mijlocul lor, tărâmul mirabil al copilăriei autentice.

După o perioadă îndelungată, în care copiii au petrecut nenumărate ore în fața calculatoarelor sau a smartphonuri-lor în cadrul școlii online, fiind privați, din cauza restricțiilor impuse în contextul pandemiei cu noul Coronavirus (COVID-19), de apropierea socială sau de desfășurarea activităților de teambuilding, specifice pentru interacțiunea dintre participanți, Mănăstirea Partoș și Asociația Semper Agape, în colaborare cu mai multe instituții partenere, au inițiat vara aceasta un proiect educațional aparte, caracterizat prin diversitatea activităților de grup, renumite atât pentru îmbunătățirea relațiilor interpersonale și a interacțiunilor sociale, pentru reziliența și flexibilitatea empatică, pentru coeziune și consolidarea adaptabilității la situații de criză, cât și pentru risipirea feluritelor bariere de ordin comunicațional.

„Beneficiarii direcți ai acestei școli de vară sunt aproape 90 de copii din localitățile Banloc, Livezile, Ciacova și Petroman. La buna desfășurare a programului și-au adus contribuția nu numai cadre didactice, ci și voluntari din domenii de activitate diferite, care s-au legat sufletește, de-a lungul anilor, de această mănăstire și care doresc să continue ceea ce a început părintele Varlaam Almăjanu și ceea ce ne-a învățat: dragostea, pe care trebuie să o dăruim aproapelui”, a spus prof. ing. Ioana Lazau.

Prin activitățile creative de tipul: personalizare tricouri, confecționare păpuși și semne de carte, cusături pe etamină, prin dans, vizionare de film, prin activități de gastronomie și bune maniere la masă, s-a avut în vedere nu numai implicarea celor mici în practicarea unor activități specifice vârstei pentru petrecerea timpului liber, ci și exersarea spontaneității, dezvoltarea imaginației și creativității cu ajutorul unor strategii nonconvenționale atractive și interactive.

„Copiii s-au bucurat de activități altfel, care i-au ajutat să-și revină după perioada pandemică, în care au fost nevoiți să stea închiși, în fața calculatorului. Spre exemplu, programul a cuprins și activități interactive și jocuri dinamice cu actori ai Teatrului Național din Timișoara. Pe lângă acestea, în fiecare zi, cei mici s-au bucurat și de o masă caldă, oferită de Cantina „Dar din dar” de la Centrul nostru”, a evidențiat prof. Ecaterina-Vasilica Chiu, președinta Asociației Semper Agape.

Un real interes au avut și următoarele activități: „Generația verde” (activitate desfășurată în parteneriat cu Agenția pentru Protecția Mediului - Timiș); „3R” (reduce-reutilizează-reciclează); English through music and films; Pronunciation – Speaking British; „Mens sana in corpore sano” (igiena bucală, igiena personală, protecția solară).

Scopul proiectului educațional a fost antrenarea copiilor în activități de grup care să le neutralizeze starea de apatie și/sau de dezangajare și care să-i stimuleze emoțional, promovând și valorizând potențialul individual și de grup, cu ajutorul alternativelor educaționale particularizate și al strategiilor complexe de accesare a cunoașterii în maniere nestandardizate.

În ultima zi, toți copiii participanți, organizatorii, voluntarii și responsabilii de grupe au participat la Sfânta Liturghie oficiată de arhim. Simeon Stana, starețul mănăstirii, cu prilejul praznicului Schimbării la Față a Domnului. La finalul slujbei, părintele Simeon a reliefat rolul decisiv al Bisericii în actul educativ și formativ al tinerei genereții: „Suntem bucuroși să se continue școala de vară într-o a 5-a ediție la Mănăstirea Partoș, mai ales pentru faptul că se perpetuează această vocație educațională și formativă, pe care o realizează, în general, Biserica, iar, în mod particular, mănăstirea”.

În semn de omagiu și recunoștință pentru inițiatorul și coordonatorul acestui proiect educațional, ierom. Varlaam Almăjanu, au fost depuse candele și jerbe de flori la mormântul fostului stareț, după care au fost înălțate rugăciuni și interpretate mai multe pricesne și imnuri bisericești. De asemenea, au fost lansate baloane cu heliu, cu diverse mesaje de apreciere pentru părintele Varlaam, cel care a zidit, prin iubire jertfelnică și comunională, comunitatea de credință de la Partoș.

„Cea de-a 5-a ediție a avut un caracter deosebit pentru că a fost închinată inițiatorului acestui proiect, părintelui Varlaam. De aceea și manifestarea a fost pusă sub titulatura „Darul de lumină al lui padre”. Activitățile organizate în această săptămână au fost legate de artă, cultură, știință, ecologie, de limbă și literatură, de lingvistică, având un caracter atât de învățare și autoînvățare, cât și de distracție”, a menționat conf. univ. dr. Elena-Liliana Danciu.

Programul manifestărilor s-a încheiat cu premierea tuturor participanților și oferirea de pachete și tricouri personalizate. În semn de gratitudine și ca expresie a bucuriei lăuntrice, copiii și tinerii au interpretat imnul ediției din acest an al Școlii de vară de la Partoș, manifestându-și dorința de a participa și la alte programe educaționale.