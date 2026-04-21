Mitropolitul Banatului a sfințit apa la troița unei parohii din Lugoj

Data: 21 Aprilie 2026

De sărbătoarea Izvorului Tămăduirii, 17 aprilie, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a săvârșit Agheasma Mică în Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul” din Lugoj, județul Timiș, la troița aflată în vecinătatea bisericii parohiale, ridicată peste o fântână de unde credincioșii iau apă pentru nevoile zilnice. Înaltpreasfinția Sa a fost întâmpinat de părinte Ionuț Furdean, protopopul Lugojului, împreună cu părintele paroh Alin Vărzaru, de preotul coslujitor Ion Last, de primarul municipiului Lugoj, Călin Dobra, precum și de numeroși copii și tineri din Ansamblul Folcloric „Lugojana” al Casei de Cultură „Traian Grozăvescu” Lugoj și din Orchestra Ansamblului „Lugojana”. Din soborul au făcut parte toți preoții din Lugoj, iar răspunsurile la strană au fost date de corul Parohiei „Sfântul Ioan Botezătorul” din Lugoj.

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan a arătat în cuvântul său de ce Învierea Domnului nostru Iisus Hristos este temelia credinței noastre și i-a îndemnat pe toți cei prezenți să stea cu gândul la veșnicia care ne așteaptă.

În vecinătatea parohiei se află și Spitalul Municipal „Teodor Andrei”, care are în incintă o frumoasă capelă destinată pacienților și cadrelor medicale - capelă care, prin grija Părintelui Mitropolit Ioan, a fost redeschisă anul trecut.

După oficierea slujbei de la troiță, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan a vizitat această capelă, unde s-au desfășurat lucrări ample de renovare și de înfrumusețare cu cele trebuincioase slujbelor. Lucrările s-au realizat prin grija directorului spitalului, dr. Cătălin Bălan, a Primăriei Municipiului Lugoj, prin implicarea directă a preoților Parohiei „Sfântul Ioan Botezătorul din Lugoj” - căreia îi este arondată capela spitalului -, dar și prin dărnicia multor oameni de suflet din Lugoj și din împrejurimi, ne-a transmis părintele protopop Ionuț Furdean.