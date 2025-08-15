Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Mitropolitul Moldovei și Bucovinei la hramul Mănăstirii Paltin - Petru Vodă

Mitropolitul Moldovei și Bucovinei la hramul Mănăstirii Paltin - Petru Vodă

Galerie foto (5) Galerie foto (5) Știri
Un articol de: Flavius Popa - 15 August 2025

Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, hramul mai multor lăcașuri de cult din țară, a fost cinstită astăzi și de obștea Mănăstirii Paltin - Petru Vodă din județul Neamț. Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a fost oficiată de Înalt­prea­sfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, la Altarul de vară al așeză­mân­tului monahal. În cuvântul său, ierarhul le-a vorbit închinătorilor, citându-l pe Sfântul Grigorie Palama, despre rolul Maicii Domnului în viața creștinilor.

Numeroși credincioși și pelerini veniți din întreaga țară au participat vineri dimineață, de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, la sfintele slujbe săvârșite cu prilejul hramului Mănăstirii Paltin.

În cuvântul de învățătură, IPS Părinte Mitropolit Teofan l-a citat pe Sfântul Grigorie Palama, care o numește pe Maica Domnului „fiică a cerului și a pământului”:

„Mare și sfântă este sărbătoarea de astăzi! Înălțător și adânc este praznicul din această zi. Trupul cel binecuvântat al Preasfintei Născătoare de Dumnezeu dimpreună cu sufletul său așezat în mâinile Dumnezeiescului Său Fiu primesc binecuvântarea cerului pentru a fi mantie ocrotitoare a celor de pe pământ. Sfântul Mare Grigorie Palama afirma, aplecându-se asupra tainei Maicii Domnului, că mintea lui nu poate să înțeleagă raționamentele umane, nu poate explica logica pământească. Doar rugăciunea, doar cântările înălțate către cer, doar strigătul precum cel al femeii din Evanghelia de astăzi (n.r. - Evanghelia după Luca 10, 38-42; 11, 27-28) îl ajută pe creștin să se apropie, să fie cuprins, să se lase binecuvântat în inima și cugetul său de această mare taină a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Sfântul Grigorie Palama o numește pe Maica Domnului fiică a cerului și a pământului. O numește cea care a fost dăruită, și Maica Domnului, cea dăruită, a fost dăruită apoi Dăruitorului pentru a fi dăruită din nou oamenilor. Pentru că Dumnezeu a dăruit-o sfinților săi părinți, Ioachim și Ana, aceștia au dăruit-o lui Dumnezeu, și Dumnezeu o dăruiește din nou nouă”.

În cadrul predicii sale, ierarhul le-a transmis celor prezenți că anul acesta, de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, vor fi aduse și sfintele moaște ale Sfântului Grigorie Palama, mare părinte și ierarh al Bisericii.

La finalul slujbei, stavrofora Justina Bujor, stareța mănăstirii, le-a mulțumit credincioșilor și pelerinilor care au poposit pentru câteva clipe de tihnă duhovnicească la hramul așeză­mântului monahal. 

 

Citeşte mai multe despre:   IPS Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei  -   hram  -   Mănăstirea Paltin–Petru Vodă
vezi toate ›Alte articole din Știri
  • Comuniune liturgică la hramul Mănăstirii Văratec Știri
    Comuniune liturgică la hramul Mănăstirii Văratec

    Vineri, 15 august, de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, și Preasfințitul Părinte Teofil Trotu­șanul, Episcop-vicar al aceleiași eparhii, înconjurați de preacuvioși părinți stareți și de preacucernici preoți, în prezența pelerinilor și a soborului de maici, au săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie cu prilejul hramului istoric al Mănăstirii Văratec. 

    17 Aug, 2025
  • Prinos de rugăciune și mulțumire Sfinților Martiri Brâncoveni Știri
    Prinos de rugăciune și mulțumire Sfinților Martiri Brâncoveni

    Biserica „Sfântul Gheorghe”-Nou din Capitală și-a sărbătorit astăzi, 16 august, ctitorul și ocrotitorul spiritual, pe Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost săvârșită în lăcașul de închinare de Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

    16 Aug, 2025
  • Proclamarea locală a canonizării Sfântului Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus Știri
    Proclamarea locală a canonizării Sfântului Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus

    La Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, judeţul Braşov, a avut loc sâmbătă, 16 august, proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Serafim cel Răbdător, fost stareţ al aşezământului monahal. Evenimentul a avut loc după Sfânta Liturghie din ziua de cinstire a Sfinţilor Martiri Brâncoveni, săvârşită de un impresionant sobor de ierarhi, împreună cu preoți și diaconi. 

    16 Aug, 2025
TOP 6 Știri