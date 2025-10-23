Moaștele Sfântului Ioan cel Nou, în pelerinaj în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților

Racla cu moaștele Sfântului Ioan cel Nou din Suceava a fost în pelerinaj, în zilele de 21 și 22 octombrie, în cele cinci protopopiate din cuprinsul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, respectiv Suceava I, Suceava II, Rădăuți, Câmpulung Moldovenesc și Fălticeni. La plecare, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a citit un fragment din Acatistul marelui mucenic.

Cinstitul odor a plecat de la Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”, însoțit de o delegație a străbătut localitățile județului, oprind pentru un scurt moment de rugăciune la: Ilișești, Mănăstirea Humor, Gura Humorului, Mănăstirea Voroneț, Vama, Frumosu, Mănăstirea Moldovița, Câmpulung Moldovenesc, Pojorâta, Dorna Candrenilor, Vatra Dornei, Mănăstirea Gheorghițeni, Crucea, Broșteni, Schitul Stânișoara, Poiana Mărului, ⁠Căminul de Bătrâni „Sfântul Proroc Ilie”-Suha, Mălini, Găinești, Mănăstirea Slatina, Cornu Luncii, Baia, Bogdănești, Mănăstirea Sihăstria Râșcăi, Mănăstirea Râșca, Mănăstirea Cămârzani, Fălticeni.

Ca semn al dragostei pentru ocrotitorul județului Suceava, numeroși credincioși, reprezentanți ai autorităților locale, monahii și monahiile mănăstirilor vizitate în această zi au ieșit în întâmpinarea moaștelor cu icoane, lumânări aprinse și flori în mâini.

Întrucât anul acesta mai multe zone din cuprinsul eparhiei au fost afectate de inundații, odorul cel mai de preț al Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava” a ajuns și în zona Broșteni. Cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a rostit un cuvânt de mângâiere, punctând faptul că în astfel de momente de grea încercare Preamilostivul Dumnezeu rânduiește și ajutorul oamenilor cu suflet mare, comunitatea fiind cea care trebuie să se unească în rugăciune.

Momente deosebite au avut loc la Mănăstirile „Acoperământul Maicii Domnului”-Dorna Arini, Sihăstria Râșcăi și Cămârzani, unde a fost săvârșită slujba Acatistului Sfântului Ioan cel Nou, în prezența obștii monahale, a preoților din împrejurimi, precum și a credincioșilor veniți să‑l cinstească pe ocrotitorul Cetății Sucevei.

În prima seară, moaștele au ajuns la Catedrala „Învierea Domnului” din municipiul Fălticeni, unde au fost săvârșite slujba Privegherii și Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie de noapte.

În cea de a doua zi a procesiunii, 22 octombrie, racla și icoana Sfântului au fost duse în procesiune la Spitalul Municipal Fălticeni, Mănăstirea Buciumeni, Rădășeni, Dumbrava, Horodniceni, Vornicenii Mari, Măzănăești, Drăgoiești, Berchișești, Valea Moldovei, Mironu, Capu Câmpului, Capu Codrului, Păltinoasa, Cacica, Pârteștii de Jos, Humoreni, Soloneț, Cajvana, Botoșana, Arbore, Iaslovăț, Mănăstirea Bogdana, Dornești Negostina, Siret, Grămești, Mănăstirea Bălinești, Zamostea, Dealu, Șerbănești, Grigorești, Siminicea, Salcea, Dumbrăveni, Bursuceni, Corocăești, Verești, Udești, Bosanci, Ipotești, Suceava.

Credincioșii l‑au întâmpinat cu emoție și lacrimi de fericire în ochi, cu flori și lumânări aprinse în mâini sau cu icoane dragi strânse la piept. Cei care au adunat în cartea vieții mulți ani dăruiți de Dumnezeu, dar și prunci de numai câteva săptămâni, părinți și copii, bunici, monahi și monahii, cu toții au fost îmbrățișați deopotrivă de dragostea și harul trimis de Tatăl ceresc prin întâlnirea cu Sfântul Ioan cel Nou și închinarea la cinstitele sale moaște.

La Mănăstirea Bogdana, cea mai veche biserică de zid din Moldova, necropolă a dinastiei Mușatine, a fost săvârșită slujba Acatistului Sfântului Ioan cel Nou, în prezența obștii monahale, a preoților și credincioșilor veniți de la parohiile din municipiul Rădăuți și din împrejurimi.

După ce va fi binecuvântat credincioșii eparhiei, racla cu cinstitele moaște ale Sfântului Mare Mucenic, grabnic ajutător și făcător de minuni, va fi așezată în această noapte în Paraclisul Catedralei Arhiepiscopale din Suceava.