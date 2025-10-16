Moaștele Sfântului Ioan cel Nou vor călători în întreaga Arhiepiscopie a Sucevei și Rădăuților

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților anunță cu bucurie că, și în toamna acestui an, Sfântul Ioan cel Nou ajunge la parohiile și mănăstirile eparhiei, în semn de mulțumire pentru ajutorul și mijlocirea rugăciunilor Mucenicului înaintea lui Dumnezeu, precum și pentru mângâierea și întărirea credincioșilor.

Racla care adăpostește moaștele Sfântului Ioan cel Nou va vizita cele cinci protopopiate - Suceava I, Suceava II, Câmpulung Moldovenesc, Fălticeni și Rădăuți -, în zilele de marți și miercuri, 21 și 22 octombrie 2025, pentru a aduce lumină în sufletele celor care îl cinstesc pe cel dintâi ocrotitor al Moldovei.

Întrucât anul acesta mai multe zone din cuprinsul eparhiei au fost afectate de inundațiile provocate de fenomenele meteo extreme care au lovit bazinul Dornelor, în noaptea de 27 spre 28 iulie, odorul cel mai de preț al Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava” va ajunge și în zona Broșteni, unde numeroase familii au rămas fără locuințe și gospodării, pierzându‑și astfel aproape toate bunurile.

Evenimentul, la care va lua parte o delegație a Arhiepiscopiei, va începe în zorii zilei de marți, 21 octombrie 2025, când racla cu cinstitele moaște și icoana Sfântului Ioan vor pleca de la Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava” și vor străbate localitățile județului, oprind pentru un scurt moment de rugăciune la: Ilișești, Mănăstirea Humor, Gura Humorului, Mănăstirea Voroneț, Vama, Frumosu, Mănăstirea Moldovița, Câmpulung Moldovenesc, Pojorâta, Dorna Candrenilor, Vatra Dornei, Mănăstirea Gheorghițeni, Crucea, Broșteni, Schitul Stânișoara, Poiana Mărului, ⁠Căminul de Bătrâni „Sfântul Proroc Ilie”-Suha, Mălini, Găinești, Mănăstirea Slatina, Cornu Luncii, Baia, Bogdănești, Mănăstirea Sihăstria Râșcăi, Mănăstirea Râșca, Mănăstirea Cămârzani, Fălticeni.

În noaptea de marți spre miercuri, racla cu moaștele Sfântului Ioan va poposi la Catedrala „Învierea Domnului” din municipiul Fălticeni. Aici vor fi săvârșite slujba Privegherii și Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie de noapte în cinstea celui ce este palladium al Moldovei de peste șase veacuri.

În ziua de miercuri, 22 octombrie, călătoria Sfântului prin eparhie va continua la: Spitalul Municipal Fălticeni, Mănăstirea Buciumeni, Rădășeni, Dumbrava, Horodniceni, Vornicenii Mari, Măzănăești, Drăgoiești, Berchișești, Valea Moldovei, Mironu, Capu Câmpului, Capu Codrului, Păltinoasa, Cacica, Pârteștii de Jos, Humoreni, Soloneț, Cajvana, Botoșana, Arbore, Iaslovăț, Mănăstirea Bogdana, Dornești Negostina, Siret, Grămești, Mănăstirea Bălinești, Zamostea, Dealu, Șerbănești, Grigorești, Siminicea, Salcea, Dumbrăveni, Bursuceni, Corocăești, Verești, Udești, Bosanci, Ipotești, Suceava.