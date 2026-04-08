Moment înălțător la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Zalău

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a fost prezent duminică, 5 aprilie, în mijlocul credincioșilor Parohiei „Adormirea Maicii Domnului” din Zalău, cunoscută și sub numele de Catedrala Veche, unde a săvârșit Sfânta Liturghie şi a rostit un cuvânt de învățătură.

În continuare, a avut loc instalarea noilor preoți la Biserica „Adormirea Maicii Domnului”. Ierarhul a dat citire deciziilor de numire a noului preot paroh Alexandru Man și a noului preot coslujitor Adrian Crăciunaș. În semn de încredințare a slujirii și de asumare a noii responsabilități pastorale, ierarhul a oferit părintelui paroh Sfânta Evanghelie, crucea și, în mod simbolic, cheia bisericii, iar părintelui slujitor crucea de binecuvântare, ca semn al misiunii sale în mijlocul credincioșilor.