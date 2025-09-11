Noul an școlar a început prin rugăciune la Cluj‑Napoca şi Bistriţa

Cu prilejul deschiderii noului an școlar, marți, 9 septembrie, elevii și profesorii din Cluj‑Napoca s‑au unit în rugăciune la Catedrala Mitropolitană, primind binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a săvârşit slujba de binecuvântare a noului an școlar. La slujbă au fost prezenți elevi de la Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din municipiu, precum și de la celelalte școli clujene, alături de reprezentanți ai conducerii Inspectoratului Școlar Județean Cluj, inspectori școlari, profesori de religie, precum şi alte cadre didactice. După ce a rostit o rugăciune de binecuvântare pentru elevi și profesori, Părintele Mitropolit Andrei le‑a adresat celor prezenți câteva îndemnuri și le‑a urat succes în noul an școlar.

Inspectorul școlar general al județului Cluj, prof. Marinela Marc, și‑a exprimat bucuria de a primi din nou binecuvântarea de început de an școlar din partea Mitropolitului Clujului.

Răspunsurile la strană au fost date de corul Colegiului Ortodox, dirijat de pr. prof. Petru Stanciu.

Luni dimineața, 8 septembrie, elevii din cele trei cicluri de învățământ (primar, gimnazial și liceal) de la Colegiul Ortodox clujean au participat la festivitatea de deschidere a noului an școlar. Festivitatea a avut loc la sediul central al școlii, fiind precedată de Sfânta Liturghie. Slujba a fost săvârşită în curtea instituției de învățământ de un sobor de clerici, în frunte cu directorul școlii, pr. conf. univ. dr. Liviu Vidican‑Manci. Părintele director a rostit un cuvânt de învățătură și a transmis cuvântul de binecuvântare al Părintelui Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, cu prilejul începerii noului an școlar. Anul școlar 2025‑2026 a început cu un efectiv de 1.109 elevi, la cele trei cicluri de învățământ: primar, gimnazial și liceal, în creștere față de anul trecut.

Binecuvântare pentru elevii bistriţeni

Elevii, părinții și profesorii Școlii Primare „Sfântul Stelian” din Bistrița au participat la deschiderea celui de‑al cincilea an școlar din istoria instituției. La evenimentul de luni, 8 septembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei a rostit rugăciunea de binecuvântare și un cuvânt de învățătură pentru elevi, părinți și cadrele didactice.

Pr. Tudor Mudure Iacob, managerul Școlii „Sfântul Stelian”, a transmis celor prezenţi un mesaj de încurajare și recunoștință. Școala se află sub ascultarea canonică a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului și funcționează cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Bistrița‑Năsăud.