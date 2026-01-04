Numeroși clujeni au sărbătorit prin rugăciune prima zi a Anului Nou

În prima zi a Anului Nou 2026, joi, 1 ianuarie, când Biserica Ortodoxă sărbătorește Tăierea‑împrejur cea după trup a Domnului și pe Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a săvârşit Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj‑Napoca.

Ierarhul a liturghisit alături de un sobor de clerici de la Centrul eparhial, părinți profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă, slujitori ai Catedralei Mitropolitane și alți clerici invitați.

După citirea pericopei evanghelice, Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură, în cadrul căruia a făcut referire la cele trei mari sărbători ale zilei: Tăierea‑împrejur cea după trup a Domnului, pomenirea Sfântului Ierarh Vasile cel Mare și începutul Anului Nou.

Înaltpreasfinția Sa și‑a intitulat cuvântul de învățătură „Tăierea‑împrejur cea după duh” și a vorbit despre însemnătatea sărbătorii pentru creștinul de astăzi, precum și despre importanța și rolul Rugăciunii lui Iisus, numită și „Rugăciunea inimii”, pornind de la Preasfântul Nume al Domnului nostru Iisus Hristos.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corul Catedralei Mitropolitane din Cluj‑Napoca, dirijat de pr. prof. emerit Vasile Stanciu.

În cadrul Liturghiei, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei a mulțumit lui Dumnezeu pentru toate darurile revărate în anul care a trecut, rugându‑L să binecuvânteze anul nou 2026, iar la final, a fost săvârșit un Polihroniu.

La momentul rânduit din timpul slujbei Sfintei Liturghii, Mitropolitul Clujului l‑a hirotonit întru preot pe diaconul Sabin Mircea Belceanu, ca preot misionar pe seama Protopopiatului Gherla.

Slujba din prima zi a Anului Nou a fost săvârșită în prezența a numeroși clujeni și a oficialităților militare și civile, în frunte cu președintele Senatului României, Mircea Abrudean.

Rugăciune în noaptea dintre ani

În noaptea dintre ani, la ora 00:00, la Catedrala Mitropolitană, Părintele Mitropolit Andrei a săvârşit slujba de binecuvântare a noului an. La finalul slujbei, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură. „Să ne rugăm Bunului Dumnezeu să ne ajute să mergem pe drumul bun și drept care duce spre Împărăția cerurilor”, a spus ierarhul.