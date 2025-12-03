O bijuterie a artei populare sculptate în lemn a fost salvată

Data: 03 Decembrie 2025

Lucrările de consolidare și de restaurare a bisericii de lemn a Mănăstirii Pârvești au ajuns la final. Vineri, 28 noiembrie 2025, la Mănăstirea Pârvești au fost semnate documentele de recepție a lucrărilor în cadrul proiectului „Consolidare‑restaurare Biserică de lemn «Sf. Nicolae» și turn clopotniță, sat Pârvești, comuna Costești, județul Vaslui - monument istoric, cod LMI VS‑II‑A‑06865”.

Delegatul Preasfințitului Părinte Episcop Ignatie a fost părintele consilier eparhial Ciprian Aurelian Tacu.

Finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), proiectul a vizat restaurarea, consolidarea, promovarea și valorificarea Bisericii de lemn „Sf. Nicolae” Pârvești, monument istoric, și a turnului clopotniță, sfântul lăcaș fiind salvat astfel de la o iminentă distrugere.

Unică în peisajul bisericilor de lemn din întreaga Moldovă, biserica Mănăstirii Pârvești rămâne peste veacuri mărturie a dăinuirii credinței și a gustului pentru frumos al locuitorilor din această parte de țară.

Trecerea timpului și intemperiile vremurilor au afectat însă grav sfântul lăcaș, bijuterie a artei populare sculptate în lemn.

Fără o intervenție de restaurare totală, acest monument arhitectural de categoria A, de interes național, riscă să se năruiască, văduvind astfel patrimoniul de artă eclesiastică, relevant nu numai pentru județul Vaslui, ci și pentru întreaga țară.

Din acest motiv, Preasfințitul Părinte Episcop Ignatie a considerat că restaurarea acestuia este o prioritate deosebită a Episcopiei Hușilor, coagulând în acest sens toate energiile necesare refacerii lăcașului de cult.

Biserica de lemn a mănăstirii a fost ridicată între anii 1816‑1820 pe locul unui lăcaș mai vechi, din 1666. Realizată integral din lemn, ea este unică prin sistemul de boltire, tehnica construcției și armonia volumelor. Este construită din bârne de stejar prinse în „cheotoare dreaptă” pe temelie de piatră de râu și „tălpoaie” de lemn. Acoperișul este acoperit (învelit) cu șindrilă.

În urma demersurilor constante și insistente pentru restaurarea acestui edificiu, în martie 2022 Episcopia Hușilor a reușit realizarea întregii documentații tehnice pentru includerea Mănăstirii Pârvești în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în cadrul apelului de proiecte pentru investiții în turism și cultură.