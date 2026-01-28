O lucrare amplă în slujba aproapelui în Eparhia Târgoviștei

Data: 28 Ianuarie 2026

La Târgoviște au avut loc marți, 27 ianuarie, lucrările Consiliului eparhial și ale Adunării eparhiale ale Arhiepiscopiei Târgoviștei, desfășurate sub președenția Înaltpreasfințitului Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal.

Evenimentul a debutat cu prezentarea rapoartelor de activitate pe anul 2025 membrilor Consiliului eparhial, care, în urma analizei, au aprobat înaintarea acestora, spre dezbatere, Adunării eparhiale.

În continuare, la Paraclisul eparhial Kretzulescu a fost săvârșită slujba de Te Deum, moment la care au participat atât membrii celor două organisme eparhiale, cât și invitați.

Lucrările Adunării eparhiale s‑au desfășurat în Aula „Sfântul Voievod Neagoe Basarab” a Reședinței eparhiale, unde au fost prezentate și aprobate rapoartele comisiilor de specialitate, oferind o amplă sinteză a activității social‑filantropice, cultural‑mediatice și educaționale, precum și administrativ‑bisericești, desfășurate de Arhiepiscopia Târgoviștei în anul 2025. Dintre acestea amintim activitatea social‑filantropică.

Dimensiunea social‑filantropică a eparhiei s‑a concretizat, în anul precedent, prin numeroase programe, proiecte și inițiative care au însumat 8.075.030 lei, oferind sprijin pentru aproape 144.000 de beneficiari. Dintre numeroasele proiecte și programe social‑filantropice derulate, se amintesc: cele 12 instituții filantropice ale eparhiei, în care activează personal specializat din diverse domenii și unde s‑au implicat 5.040 de voluntari; acordarea de sprijin financiar consistent persoanelor care au necesitat intervenții chirurgicale urgente, atât în țară, cât și în străinătate; oferirea a 20 de burse lunare elevilor și studenților merituoși din cadrul eparhiei; asistență medicală gratuită pentru 948 de persoane prin centrul socio‑cultural creștin și medical al Parohiei „Sfântul Voievod Neagoe Basarab”; oferirea de hrană zilnică pentru 130 de persoane la cantina socială a Arhiepiscopiei Târgoviștei, unde, pe parcursul anului, au fost oferite peste 38.000 de porții de mâncare; donarea a 209 litri de sânge de către 465 de clerici și credincioși în cadrul campaniei „Donează sânge, salvează o viață!”; îngrijirea și educarea a 6 copii în Apartamentul social protejat „Sfântul Ierarh Nicolae” al centrului social creștin; acordarea de asistență pentru 23 de persoane vârstnice găzduite în căminul de la Parohia Eroilor din Târgoviște, ne‑a transmis Biroul de presă al Eparhiei Târgoviștei.

În cuvântul său, ierarhul a evidențiat faptul că anul 2025 a reprezentat un veritabil vârf istoric, cultural și spiritual, întrucât a avut în centrul său sărbătorirea Centenarului Patriarhiei Române, a celor 140 de ani de la recunoașterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române și a celor 1.700 de ani de la întrunirea Primului Sinod Ecumenic de la Niceea. Înaltpreasfinția Sa a subliniat că rapoartele de activitate prezentate în fața Adunării eparhiale și aprobate ulterior au evidențiat modul în care au fost slujite Biserica, cultura, istoria și spiritualitatea românească, cu sprijinul preoților de la parohii, al poporului binecredincios, al învățământului teologic, precum și al autorităților locale și județene. În încheiere, a adresat mulțumiri membrilor Consiliului eparhial și ai Adunării eparhiale, la final de mandat, pentru întreaga activitate desfășurată în slujba Bisericii.