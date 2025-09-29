O nouă capelă într‑o comunitate din județul Dolj

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a săvârșit duminică, 28 septembrie, Sfânta Liturghie în biserica Parohiei Vârvor, Protoieria Craiova Nord, județul Dolj, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, din care a făcut parte și părintele protoiereu Emilian Cimpoeru.

În cadrul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu a săvârșit două hirotonii: tânărul Valentin Micu, în treapta de diacon; și arhid. Lucian Augustus Bădescu, în treapta de preot, pe seama Parohiei Postelnicu‑Fir din Craiova.

La final, Înaltpreasfinția Sa a sfințit capela parohială cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”, un moment bucurie pentru întreaga comunitate. Cu acest prilej, a oferit patru gramate de mulțumire ctitorilor și binefăcătorilor: Nicu Tabacu, fost primar al localității; Sorin Popescu, actualul primar; Constantin Naidin, epitrop al parohiei, şi Gelu Goiță. Pentru osteneală și devotamentul pastoral, pr. paroh Daniel Emanuel Nicola a primit rangul de iconom.

Mitropolitul Olteniei a adresat credincioșilor un cuvânt de întărire duhovnicească, pornind de la pericopa evanghelică a Pescuirii minunate: „Este o mare bucurie să trăim aceste momente de împlinire la Sfânta Liturghie, să aducem mulţumire lui Dumnezeu pentru binefacerile Sale şi să fim împreună cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Cel care ne aşteaptă la fiecare sfântă slujbă. Biserica este casa Tatălui ceresc, casă de rugăciune, casă de închinare. Astăzi am avut acest prilej de a fi împreună să serbăm ziua de duminică, ziua bucuriei şi a comuniunii. În pericopa evanghelică de astăzi am ascultat minunea săvârşită de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, şi anume pescuirea minunată. Din Evanghelie, vedem cum lucrează cuvântul Său, deoarece cuvântul lui Dumnezeu are putere multă. Dumnezeu porunceşte creaţiei Sale şi aceasta ascultă. Cuvintele Mântuitorului nostru Iisus Hristos nu au fost adresate numai oamenilor, ci au fost adresate şi ascultate de întreaga creaţie, de aceea şi peştii intră în acele mreje. Cuvântul lui Dumnezeu este viaţă, este creator, este vindecător, este dătător de fericire. Ori de câte ori Dumnezeu ne vorbeşte, sufletul tresaltă de bucurie, este cuprins de fericirea veşnică”.

Evenimentul s‑a desfășurat în prezența unui mare număr de credincioși olteni.