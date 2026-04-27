O nouă conducere a Asociației Studenților Creștin-Ortodocși Români

De la începutul lunii aprilie, ASCOR București are un nou președinte, pe Elena Țuțuianu, studentă la Facultatea de Litere a Universității din București și membră activă a asociației de mai mult timp. Alegerea noului președinte al Consiliului Director al Asociației Studenților Creștin-Ortodocși Români (ASCOR) și a celorlalți membri din conducere a avut loc la sediul Protoieriei Sector 3 Capitală. Alegerile au avut loc în cadrul Adunării Generale ASCOR, la care au participat arhid. lect. univ. dr. Eugen Maftei, consilier eparhial în cadrul Sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor, Gabriel Negescu, inspector responsabil cu activitățile de tineret din cadrul aceluiași sector, părintele dr. Vasile Gavrilă, îndrumător ASCOR, Anastasia Ciupitu, fost președinte, precum și membrii asociației.

În urma votului, a fost aleasă în funcția de președinte studenta Elena Țuțuianu, care a declarat: „Ceea ce mi-a plăcut cel mai mult în ASCOR a fost că am întâlnit oameni cu aceleași valori ca mine, care m-au ajutat să cresc duhovnicește. Cu siguranță, ASCOR va rămâne pentru mine una dintre cele mai frumoase amintiri din perioada studenției. În calitate de președinte, îmi doresc să fiu alături de coordonatori, sprijinindu-i în organizarea activităților deja cunoscute, dar sunt deschisă și sugestiilor voastre, așa că vă încurajez să veniți cu idei de proiecte noi”.

De asemenea, arhid. lect. univ. dr. Eugen Maftei a adresat celor prezenți cuvinte de felicitare, subliniind importanța implicării tinerilor în viața Bisericii. La rândul său, părintele dr. Vasile Gavrilă i-a încurajat pe tineri să își continue misiunea cu încredere și curaj, contribuind astfel la formarea unor noi generații de studenți dornici să devină lumină pentru cei din jur.

În urma alegerilor din cadrul Adunării Generale ASCOR, funcțiile de vicepreședinte au fost ocupate de Iustina Stoica și Mariana Marin, cea de consilier pentru relații externe de Selena Târniceanu, iar cea de secretar general de Alina Suculiuc.