O nouă experiență europeană pentru Seminarul Teologic Ortodox din Buzău

Casa Corpului Didactic Buzău a invitat patru reprezentanți ai școlilor care alcătuiesc consorțiul actual Erasmus Plus să participe, în perioada 1‑5 decembrie 2025, la cursul de educație nonformală intitulat „Classroom Boost: a dose of creative coaching course” (Impuls pentru clasă: curs de coaching creativ), care s‑a desfășurat la Versailles, Franța.

Printre participanți s‑a numărat și semnatarul acestor rânduri în calitate de director al Seminarului Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din Buzău, alături de alți directori și profesori din județ: prof. Nicoleta Sarafolean, directorul Școlii Gimnaziale „Dionisie Romano” din orașul Buzău; prof. Vasile Taraș, directorul Școlii Gimnaziale Amara; George Grigore, profesor la Școala Gimnazială Ghergheasa.

Evenimentul a debutat sub auspiciile Zilei Naționale a României, prilej de comuniune, de mărturisire a bucuriei de a fi român în context european, de prezentare a bucătăriei, meșteșugurilor și cântărilor românești, alături de alți profesori români prezenți la cursurile paralele.

În a doua parte a zilei, o scurtă excursie la Paris a adus la suprafață amintiri vii despre experiențele trăite, de‑a lungul timpului, în „orașul luminilor”, cuplate circumstanțial la cultura, spiritualitatea și entuziasmul călătorului.

În următoarele zile, principalul trainer, Renata Ianesko, din Brazilia, doctor în lingvistică aplicată și profesor de limba engleză în Franța, a facilitat ateliere și activități interactive despre comunicarea verbală, nonverbală și paraverbală, dar și despre Programarea Neuro‑Lingvistică (NLP) - abordare din ce în ce mai evaluată de dezvoltare personală, care studiază legătura dintre gândire (neuro), limbaj (lingvistic) și comportament (programare). Adâncirea discuțiilor în zilele următoare și apelul repetat la neuroștiințe au prilejuit câteva mărturii - benefice, cred - despre legătura dintre acestea și teologia ortodoxă, așa cum este recunoscută de cercetătorii ambelor domenii, precum și despre metoda de rugăciune isihastă, în dobândirea păcii și a liniștii.

Au fost propuse și teme precum rolul emoțiilor în comunicare, educația nonformală și impactul ei în societate, dar și tehnici de coaching în clasă, de la repetiții mentale și conștientizarea în învățarea nonformală, până la ajustarea tonului, practicarea ascultării active și consolidarea inteligenței emoționale.

Trainerul Silvia Pătru a facilitat ateliere despre managementul conflictului în clasă, dar și sesiuni practice privind explorarea platformei și a resurselor Salto Youth, precum și despre diseminarea și valorizarea proiectelor europene, respectiv despre crearea de rețele pentru parteneriate școlare și strategice. Silvia Pătru a lansat permanent provocări, concursuri și teme de reflecție prin metode maieutice, oferind spațiu pentru reflecție și împărtășire de opinii, dar și premii și soluții practice, în toate contextele de educație nonformală pe care le‑a creat alături de echipa Pedagoplus.

Ultima zi a adus o ultimă vizită educațională la Paris, unde echipele, pe baza aplicației educaționale Goosechase, au avut de rezolvat activități interactive legate de diferite obiective celebre din capitală.

Toate aceste experiențe nu ar fi fost posibile fără profesionalismul și deschiderea colegilor de la Casa Corpului Didactic Buzău, director dr. Ștefan Torcărescu și prof. metodist Florin Falnicu, a căror echipă s‑a preocupat de toate aspectele prealabile și tehnice ale acestor mobilități. De altfel, directorul Torcărescu, în ședințele din cadrul consorțiului constituit, aprecia recent: „Mobilitățile europene ale profesorilor reprezintă mult mai mult decât simple experiențe de formare în afara țării; ele sunt contexte reale de învățare, schimb de bune practici și dezvoltare profesională autentică. Prin participarea la astfel de formări internaționale, cadrele didactice își dezvoltă competențele pedagogice, digitale și interculturale, își redefinesc rolul în sala de clasă și rămân conectate la tendințele educaționale europene. Astfel, formarea continuă a profesorilor devine cu adevărat relevantă pentru comunitatea educațională, prin creșterea calității actului educațional, construirea unei școli deschise, moderne și adaptate nevoilor elevilor de astăzi”.

Activitatea formativă a fost finanțată de Uniunea Europeană, în cadrul proiectului 2025‑1‑RO01‑KA121‑SCH‑000331821, și a îmbinat elemente de învățare nonformală, managementul clasei, managementul de proiect - necesare profesorilor din peisajul educațional contemporan - și, desigur, dimensiunea interculturală evidentă.