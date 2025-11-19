Odor de mare preț oferit în dar bisericii din satul natal al Sfântului Visarion de la Lainici

Duminică, 16 noiembrie 2025, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în biserica Parohiei „Sfinții Voievozi” din Secuieni, Protopopiatul Bacău. Slujirea arhierească a avut loc în satul în care s‑a născut Sfântul Cuvios Mucenic Visarion Toia, stareț și înnoitor al Mănăstirii Lainici, canonizat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 2024.

La slujbă au participat preoți și monahi din mai multe zone ale țării. Din sobor au făcut parte pr. Gheorghe Muraru, protopop de Pașcani; pr. Eugen Ciuche, protopop de Bacău; pr. Macarie Olărean, starețul Mănăstirii Piatra Tăieturii, împreună cu preoți din parohiile învecinate. Răspunsurile liturgice au fost oferite de un grup de maici de la Mănăstirea Tisa, însoțite de maica stareță stavrofora Teoctista Ungureanu, contribuind la frumusețea slujbei.

În cadrul Sfintei Liturghii, la momentul chinonicului, părintele Răzvan Constantin Popovici, inspector eparhial în cadrul Sectorului cultural, a rostit un cuvânt de învățătură despre viața și slujirea Sfântului Visarion Toia, fiu al satului Secuieni.

Din încredințarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul i-a oferit pr. paroh Bogdan Antohi o icoană cu o părticică din moaștele Sfântului Visarion Toia, primită de la Mănăstirea Lainici în ziua proclamării locale a canonizării, la 10 noiembrie 2025.

La finalul Dumnezeieștii Liturghii, după Apolis, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a adresat un cuvânt de binecuvântare credincioșilor prezenți.

În continuare, pr. protoiereu Eugen Ciuche a dat citire actului de donație, iar icoana a fost așezată spre cinstire ca odor de preț din patrimoniul spiritual al Parohiei Secuieni.

În încheiere, pr. paroh Bogdan Antohi a mulțumit ierarhilor prin dragostea cărora Sfântul Visarion s‑a întors acasă, preoților slujitori, maicilor care au dat răspunsurile liturgice și credincioșilor care păstrează vie evlavia față de sfântul născut în această localitate.