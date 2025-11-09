Proclamarea locală a Sfântului Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici

La Mănăstirea Lainici din județul Gorj a avut loc duminică, 9 noiembrie, proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici. Evenimentul a reunit un sobor impresionant de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române și numeroși credincioși care au trăit cu mare bucurie momentul istoric de la mănăstirea de pe defileul Jiului.

Ziua de sărbătoare a început cu Sfânta Liturghie săvârșită de IPS Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, împreună cu IPS Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului; IPS Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului; PS Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului; PS Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei; PS Părinte Antonie, Episcopul de Bălți (Republica Moldova); PS Părinte Sebas­tian, Episcopul Slatinei și Roma­naților; PS Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei; PS Părinte Benedict, Episcopul Sălajului; PS Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei; PS Părinte Teofil Trotușanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, şi PS Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei. Alături de ierarhii Sfântului Sinod, la eveniment au participat nume­roși stareți și starețe de la mănăstirile din ţara noastră, clerici, monahi, monahii și credincioși, veniți să aducă cinstire noului sfânt mucenic al neamului românesc.

După citirea pericopei evanghelice, IPS Părinte Mitropolit Ioan a rostit cuvântul de învățătură.

În cuvântul rostit la finalul Sfintei Liturghii, IPS Părinte Mitropolit Irineu a evidențiat iubirea jertfelnică și smerenia Sfântului Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici: „Din fragedă copilărie, Sfântul Visarion a fost ales de Dumnezeu să fie deschizător de drumuri și stareț al acestei obști călugărești, agonisind slavă după slavă, așa cum ne spune Sfântul Apostol Pavel, având privirea ațintită spre Crucea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Din casa părintească a ajuns protopsalt la Episcopia Romanului, cântând cu vers dulce și preafrumos. Acolo a avut parte de un părinte îndrumător în viața călugărească - Episcopul isihast Gherasim Safirin, om cu viață îmbună­tățită, cel care a tradus «Filocalia», un om al Duhului, al cărui cuvânt era plin de putere și de har. Sfântul Visarion cânta atât de frumos, încât îi impresiona pe oameni până la lacrimi. A aflat limanul mântui­rii și a ridicat sufletele oamenilor către munți de unde vine ajutorul, după cuvântul Psalmistului: «Ridicat-am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu» (Psalmul 120, 1). A intrat sub ascultarea părintelui Porfirie, starețul Mănăstirii Frăsinei, unde s-a învrednicit de rugăciune neîncetată și de isihie. Sfântul Visarion a venit să se jertfească înaintea Sfântului Altar, să primească chipul călugăresc și să asculte cuvântul Domnului: «Cel ce voiește să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-Mi urmeze Mie» (Marcu 8, 34). El nu «a dat somn ochilor şi genelor dormitare şi odihnă tâmplelor, până ce nu a aflat loc Domnului, lăcaş Dumnezeului lui Iacob» (Psalmul 131, 4-5). Sfântul Visarion s-a făcut lă­caș al Duhului Sfânt, prin rugăciune și isihie, rostind neîncetat numele Domnului Iisus Hristos și primind în inimă răspunsul Preamilostivului: «Iertate sunt păcatele tale!». Sfântul Visarion împletea rugăciunea cu cântarea, ascultarea cu osteneala călugărească. A stăruit în psalmodie și i-a învățat pe părinți viața cea frumoasă, de cinstire a lui Dumnezeu și a sfinților. Aceasta a fost viața sa în Mănăstirea Frăsinei”.

De asemenea, ierarhul a vorbit despre petrecerea sfântului la Mănăstirea Lainici și sfârșitul său mucenicesc.

„Prin grija Episcopului Vartolomeu Stănescu, a fost adus la Mănăstirea Lainici, unde viața monahală aproape dispăruse din pricina vremurilor grele. Aici, Sfântul Visarion s-a învrednicit să redea mănăstirii strălucirea de odinioară, continuând psalmodia și slăvirea Domnului împreună cu îngerii. Toată viața a iubit slăvirea lui Dumnezeu prin cântare și prin fapte, prin cuvânt și prin iubire. Cei necredincioși însă nu au putut suporta cuvântul lui plin de blân­dețe și de adevăr. Îndemnați de diavol, l-au prigonit și astfel Sfântul Visarion a trebuit să bea paharul muceniciei. Milostivul Dumnezeu a voit să-i dăruiască o cunună mai mare decât cea a călugărului, a isihastului, a omului du­hov­nicesc: cununa mucenicului. Sfântul Visarion a mărturisit îna­intea oamenilor cuvântul Evangheliei și și-a încununat viața cu biruință, auzind chemarea Mântuitorului: «Bine, slugă bună și credincioasă, peste puține ai fost pus, peste multe te voi pune; intră întru bucuria Domnului tău» (Matei 25, 21). Și astfel sfântul a intrat în Împărăția lui Dumnezeu cu cununa mărturisirii și a muceniciei, iar Mântuitorul i-a pus pe frunte cununa biruinței”, a spus Mitropolitul Olteniei.

Un moment important al sărbătorii a fost citirea Tomosului sinodal de canonizare, prin care Sfân­tul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca Sfântul Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici să fie pomenit în fiecare an la 10 noiembrie, iar numele său să fie înscris în Sinaxar, în cărțile de cult și în calendarul Bisericii Ortodoxe Române. PS Părinte Episcop Sebastian a dat citire Tomosului sinodal.

Părintele Mitropolit Irineu le-a mulţumit ierarhilor, părinţilor stareţi şi maicilor stareţe, preoţilor şi credincioşilor prezenţi la festivităţile prilejuite de proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici. Au fost aduse mulțumiri şi ofi­cia­lităților prezente, Inspectoratului de Poliție, Jandarmeriei Române, Serviciului de Ambu­lanță, Crucii Roșii, precum și Consiliului Județean Gorj pentru sprijinul acordat. Mulţumiri le-au fost aduse și binefăcătorilor mănăstirii, cărora li s-au înmânat diplome și distincții de recunoștință.

Mitropolitul Olteniei a oferit Gramata de mulțumire următorilor: Răzvan Mihai Clipici, consilier patriarhal; Sorin Marian Manda, director general al Aeroportului Internațional Craiova; arh. Dorel Cordoș; Gheorghe Poleucă; ec. Gabriel Boiangiu; Petru Săndel Bilibou; ing. Emilian Zorilă-Dițoiu; Ionuț Drăgotesc, Mirel Mihail Lilă. Cei care au primit Gramata de recunoștință au fost: Cosmin Dumitru David, primar al comunei Secuieni, jud. Bacău; pr. asist. dr. Răzvan Constantin Popovici; pr. Bogdan Antohi, Constantin Popovici. Gramata de excelență a fost oferită lui Nicolae Costinel State.

Manifestări religios‑culturale în ajunul proclamării

Evenimentele prilejuite de proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mucenic Visarion au început la Mănăstirea Lainici de ieri, 8 noiembrie, când Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu a săvârșit slujba de sfințire a raclei în care au fost așezate cinstitele moaște ale Sfântului Cuvios Mucenic.

În continuare, de la ora 14:00, în sala de conferințe a așezământului monahal s‑a desfășurat Simpozionul „Aceeași credință, aceeași jertfă - de la catacombele Antichității la temnițele comuniste”, dedicat mărturisitorilor dreptei credințe din secolul XX.

Evenimentul a fost deschis prin cuvântul de binecuvântare al Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Irineu, care a subliniat importanța momentului și valoarea duhovnicească a noilor sfinți ai Bisericii noastre.

Au urmat comunicări științifice și referate susținute de cadre didactice ale Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova și de invitați din țară și au fost lansate două volume dedicate Sfântului Visarion, semnate de prof. dr. Zenovie Cârlugea: „Sfântul Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici: Starețul martir de la Mănăstirea Lainici - Gorj (1929–1951)”; „Sfântul Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici”, apărute la Editura Mitropolia Olteniei în anul 2025.

După sesiunea academică, de la ora 17:30, Corul Facultății de Teologie din Craiova, sub conducerea pr. lect. univ. dr. Adrian Mazilița și a protodiac. lect. univ. dr. Victor Șapcă, a susținut un concert.

În continuare, a avut loc procesiunea cu moaștele Sfântului Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici, care au fost așezate spre închinare credincioșilor, urmată de slujba Privegherii, săvârșită în biserica mare a mănăstirii.