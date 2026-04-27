Olimpiada de Religie pentru seminarii și licee teologice, la final

La Palatul Copiilor din Tulcea a avut loc vineri, 24 aprilie, festivitatea de premiere a elevilor care s-au remarcat prin rezultate deosebite la Olimpiada Națională de Religie, destinată seminariilor și liceelor teologice. La eveniment a participat Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, alături de reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Tulcea, ai Comisiei Centrale de Organizare și Evaluare, precum și ai Patriarhiei Române.

„S-a încheiat la Tulcea etapa națională a Olimpiadei de Religie pentru seminariile și liceele teologice din Patriarhia Română. Îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat să organizăm acest eveniment deosebit. Mulțumim Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru binecuvântarea oferită, precum și pentru darurile dăruite olimpicilor. De asemenea, adresăm mulțumiri organizatorilor și tuturor participanților. Au fost trei zile frumoase, trei zile de competiție teologică, în care tinerii au demonstrat ceea ce este mai bun și mai frumos în teologia noastră ortodoxă românească. Îi felicităm pe toți participanții, pe toți cei care au obținut premii și Îl rugăm pe Dumnezeu să îi binecuvânteze și de acum înainte, pentru a fi în continuare elevi buni și viitori studenți teologi sau, acolo unde vor fi chemați, slujitori ai Sfântului Altar și ai valorilor neamului nostru românesc”, a spus Preasfinția Sa.

Din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, părintele Constantin Andrei, inspector patriarhal în cadrul Sectorului teologic-educațional al Administrației Patriarhale, a oferit diplome și daruri tuturor celor care s-au evidențiat prin rezultate deosebite.

În semn de apreciere pentru performanțele obținute, Preasfințitul Părinte Visarion a oferit, din partea Episcopiei Tulcii, 27 de premii speciale, constând în diplome și sume de bani, în completarea distincțiilor acordate de Ministerul Educației.

Festivitatea de premiere s-a încheiat cu un moment artistic susținut de Ansamblul folcloric „Dorulețul” din Tulcea, care a adus un plus de bucurie și expresivitate evenimentului.