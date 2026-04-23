Olimpiada Națională de Religie pentru elevii de gimnaziu

Municipiul Brăila este în perioada 21-25 aprilie gazda Olimpiadei Naționale de Religie pentru clasele de gimnaziu. Evenimentul este organizat de Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Patriarhia Română, Inspectoratul Școlar Județean Brăila și Arhiepiscopia Dunării de Jos.

La prezenta ediție a olimpiadei participă aproximativ 300 de elevi din întreaga țară, despre care Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a spus că „mărturisesc atașamentul lor față de Dumnezeu, Biserică și viață morală, ceea ce reprezintă un dar neprețuit pentru viitor, pentru familie, pentru Biserică și pentru poporul român”,

Prestigioasa sală mare a Teatrului „Maria Filotti” din Brăila a găzduit marți, 21 aprilie, festivitatea de deschidere a olimpiadei, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Casian, a reprezentanților Patriarhiei Române, Ministerului Educației și Cercetării, Inspectoratului Școlar Județean Brăila, dar și a mai multor oficialități locale, cadre didactice și elevi.

În deschidere, ierarhul de la Dunărea de Jos a adresat un cuvânt de bun-venit și binecuvântare tinerilor pe care i-a numit „olimpiada reală”, îndemnându-i să fie mărturisitori în societățile din care provin: „Eparhia noastră consideră această întâlnire ca pe un dar mare de la Dumnezeu, căci acești copii sunt fructul matur al familiei creștine, bine orientată spre educație, arătând că educația creștină în școală este, fără îndoială, șansa depășirii multor dificultăți ale modernității, robotizării și tehnicizării raporturilor dintre noi. Religia leagă realitățile de aici cu aspirația spre ceva mai înalt, care coboară, în final, în inima omului spre a se deschide către cel de lângă el”.

În continuare, ierarhul i-a îndemnat să descopere Brăila, orașul de la malul Dunării, ca „orașul cultural unde, pentru prima dată, Dumitru S. Panaitescu, alias Perpessicius, s-a dedicat celor peste 15.000 de pagini ale manuscriselor lui Mihai Eminescu, Vasile Băncilă ne-a dăruit cartea Inițierea religioasă a copilului și unde preotul Anton Angelescu, viitorul Episcop Antim Angelescu al Buzăului, ne-a prezentat teza de doctorat Psihologia vieții religioase a copilului și a adolescentului, cu aplicațiuni la învățământul religios, pe când era profesor la Colegiul Național „Nicolae Bălcescu” din Brăila, deci primele manuale interbelice pentru religia în școală, care au unit psihologia cu spiritualitatea și cu realitatea dialogului”.

Proba scrisă a olimpiadei s-a desfășurat la Colegiul Național „Nicolae Iorga” miercuri, 22 aprilie. Dincolo de latura competițională, programul acestor zile a fost conceput ca un veritabil pelerinaj primăvăratic, menit să descopere tinerilor bogăția duhovnicească a spațiului dunărean. Astfel, în ziua de pomenire a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, elevii au participat la Sfânta Liturghie la Mănăstirea Voievodală Măxineni. Itinerarul va continua la Mănăstirea Lacu Sărat, veritabil „centru terapeutic sufletesc și trupesc”, unde oaspeții au putut admira un muzeu etnografic de o valoare rară, care adăpostește cea mai mare zestre a casei țărănești, a școlii și a vieții, de la naștere până la mormânt”. Participanții vor primi, de asemenea, o masă festivă oferită de eparhie la Așezământul socio-medical „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon”.

Festivitatea de premiere va avea loc vineri, începând cu ora 17:00, la Biserica româno-elenă „Buna Vestire” din Brăila. Pe lângă darurile din partea Patriarhiei Române și distincțiile de la Ministerul Educației, Arhiepiscopul Dunării de jos le va oferi tuturor participanților diploma „Tinerețe și credință”, în semn de apreciere pentru „lecția pe care tinerii o oferă ca splendidă mărturie a olimpiadei în timp pascal”.