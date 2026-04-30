Ordinul „Crucea Maria Brâncoveanu" pentru o ostenitoare din Administrația Patriarhală

Ordinul „Crucea Maria Brâncoveanu” pentru o ostenitoare din Administrația Patriarhală

Un articol de: Radu Mihai Sâmbeteanu - 30 Aprilie 2026

Din încredințarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, ședința Permanenței Consiliului Național Bisericesc de joi, 30 aprilie, a debutat cu un moment festiv. Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, a oferit Ordinul „Crucea Maria Brâncoveanu” Marianei Mircea, ostenitoare în cadrul Serviciului contabilitate al Sectorului economic‑financiar al Administrației Patriarhale, după o activitate de 21 de ani care se încheie anul acesta cu momentul pensionării.

„Domnia-sa a activat timp de 21 de ani în cadrul Sectorului economic‑financiar, din anul 2005 până în prezent, dovedind în această perioadă o deosebită responsabilitate, conștiinciozitate și profesionalism. Îi adresăm pe această cale sincere felicitări, mulțumiri pentru întreaga dăruire și îi dorim multă sănătate, liniște și binecuvântare în noua etapă a vieții sale”, a subliniat Preasfinția Sa.

 

