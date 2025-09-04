Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Paraclisul Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Deva a fost sfințit

Știri
Un articol de: Cătălin Ungureanu - 04 Septembrie 2025

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, și Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, au săvârşit slujba de târnosire a paraclisului noii biserici din Deva, cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, în Duminica a 12‑a după Rusalii, 31 august. De asemenea, a fost sfințit și clopotul lăcașului de închinare.

Ierarhii hunedoreni au săvârșit Sfânta Liturghie, iar răspunsurile liturgice au fost oferite de corala Bisericii „Buna Vestire” din Deva, dirijată de teologul Antoniu Pop.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul a rostit omilia pericopei evanghelice a tânărului bogat, vorbind despre virtutea bunătății și explicând că pentru a deveni virtuoși și a dobândi Împărăția cerurilor este necesar ca omul să conlucreze în permanență cu Dumnezeu. După Sfânta Liturghie a avut loc slujba Parastasului, fiind pomenit Episcopul Gurie Georgiu, cel care a binecuvântat și l‑a încredințat pe pr. Marius Ghidarcea pentru a construi lăcașul de închinare.

Preasfințitul Părinte Episcop Nestor a adresat un cuvânt de mulțumire celor implicați în lucrările efectuate la noua biserică din Deva şi i‑a oferit preotului paroh Marius Ghidarcea Ordinul „Gurie Episcopul” pentru clerici. Au mai primit distincţii Ioan Lucian Rus, primarul municipiului Deva, Florin Nicolae Oancea, fost primar al Devei, Daniel Horia Faur, Viorel Muntean, Dan Stoian, Mihaela Stoian şi alţi binefăcători implicați în construcția și înfrumusețarea noii biserici.

 

