Părintele Damaschin de la Mănăstirea Grigoriu a conferențiat în Capitală

În Amfiteatrul „Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman” al Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București a avut loc în seara de joi, 19 februarie, conferința „Curajul mărturisirii Mântuitorului Hristos și provocările lumii moderne”. Evenimentul, organizat de masteranzii de la programul „Spiritualitate creștină și viață sănătoasă”, l‑a avut ca invitat pe părintele Damaschin de la Mănăstirea Grigoriu din Sfântul Munte Athos.

Seara duhovnicească a început printr‑o prezentare biografică a părintelui Damaschin făcută de către moderatorul întâlnirii, Cosmin Iulian Cîrstea, realizator în cadrul TRINITAS TV. După aceea, în prima parte a conferinței, monahul aghiorit le‑a vorbit celor prezenți despre exemple de mărturisitori pe care i‑a cunoscut personal în mai multe spații ortodoxe în care face misiune, unii dintre ei recent canonizați de către Biserica Ortodoxă Română.

„Am venit să le spun pilde ale cuvioșilor din Sfântul Munte Athos și ale părinților contemporani din Grecia, din Africa și din România, pentru că mărturisirea este o constantă a omului care trăiește cu Hristos. Cele mai autentice, frumoase, de suflet folositoare mărturisiri sunt cele ale sfinților noștri care au trăit de curând în lume și, prin pilda lor, putem lua învățătură pentru viața noastră. România este o țară ortodoxă cu care personal am o relație foarte apropiată. Până acum am vizitat România de 14 ori. Am cunoscut sfinți și părinți din România, precum Sfântul Cuvios Cleopa Ilie, Sfântul Cuvios Paisie Olaru și Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, în casa căruia am luat masa de două ori. Mulțumesc pentru invitație și Dumnezeu să ne binecuvânteze să mergem înainte în viața noastră ca să găsim scopul nostru, adică mântuirea și sfințenia”, a spus părintele Damaschin de la Mănăstirea Grigoriu.

Deoarece conferința a avut loc în apropierea începutului Postului Sfintelor Paști, părintele Damaschin a explicat și care este scopul postirii: „Scopul postului este să‑l unim cu viața personală duhovnicească. Un om mănâncă puțin ca să aibă mai mult timp să vorbească cu Hristos. Dacă un om mănâncă toate mâncărurile nu poate să se roage. Avem nevoie de post ca să ne fie mintea mai curată, mai ușoară, și așa vom putea face rugăciunea curată, cu harul lui Dumnezeu”.

În a doua parte a conferinței, părintele a intrat în dialog cu studenții din sală, oferind lămuriri și sfaturi duhovnicești ca răspuns la întrebările puse. La final, masteranzii organizatori i‑au oferit în dar părintelui Damaschin o icoană cu chipul Mântuitorului Iisus Hristos.

La conferință a participat și părintele conf. dr. Gheorghe Holbea, prodecanul Facultății de Teologie Ortodoxă din București.

Evenimentul se înscrie într‑o serie de manifestări organizate în lunile februarie și martie ale acestui an, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Pe lângă această conferință duhovnicească, vor mai fi organizate și o activitate filantropică la Centrul de îngrijire pentru persoane vârstnice „Luxab” și o conferință dedicată lucrării tămăduitoare a muzicii, care îi va avea drept vorbitori pe prof. univ. dr. Nicolae Gheorghiță și pe conf. univ. dr. Radu Ciprian Țincu.