Parohia Merii Petchii la Concursul național catehetic

Data: 28 Noiembrie 2025

Parohia Merii Petchii din Protopopiatul Ilfov Nord participă la Concursul național catehetic. Sub genericul „Familia - binecuvântare a lui Dumnezeu și temelia comunității parohiale”, proiectul își propune să îi ajute pe copii și tineri să descopere frumusețea vieții de familie creștină și legătura ei profundă cu Biserica. În perioada 1 decembrie 2025 - 30 martie 2026 vor avea loc întâlniri, ateliere și activități duhovnicești menite să cultive comuniunea, responsabilitatea și dragostea lucrătoare, inspirate și de mărturia femeilor mironosițe, a mucenițelor și a mamelor care au întărit, de‑a lungul timpului, credința comunităților.

Părintele paroh Alexandru Ciaușu mărturisește că proiectul reprezintă un pas important în întărirea legăturilor dintre generații și în apropierea familiilor de viața liturgică. Prin această inițiativă, parohia își dorește să zidească în inimile copiilor și tinerilor convingerea că familia este un dar sfânt și un spațiu al iubirii lucrătoare, chemând cu drag toate familiile să se alăture drumului comun spre o viață comunitară tot mai unită în Hristos.