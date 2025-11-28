Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Parohia Merii Petchii la Concursul național catehetic

Data: 28 Noiembrie 2025

Parohia Merii Petchii din Protopopiatul Ilfov Nord participă la Concursul național catehetic. Sub genericul „Familia - binecuvântare a lui Dumnezeu și temelia comunității parohiale”, proiectul își propune să îi ajute pe copii și tineri să descopere frumusețea vieții de familie creștină și legătura ei profundă cu Biserica. În perioada 1 decembrie 2025 - 30 martie 2026 vor avea loc întâlniri, ateliere și activități duhovnicești menite să cultive comuniunea, responsabilitatea și dragostea lucrătoare, inspirate și de mărturia femeilor mironosițe, a mucenițelor și a mamelor care au întărit, de‑a lungul timpului, credința comunităților.

Părintele paroh Alexandru Ciaușu mărturisește că proiectul reprezintă un pas important în întărirea legăturilor dintre generații și în apropierea familiilor de viața liturgică. Prin această inițiativă, parohia își dorește să zidească în inimile copiilor și tinerilor convingerea că familia este un dar sfânt și un spațiu al iubirii lucrătoare, chemând cu drag toate familiile să se alăture drumului comun spre o viață comunitară tot mai unită în Hristos.

 

