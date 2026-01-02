Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Parohia „Sfântul Ilie” - Ghencea îl va prăznui pe Sfântul Cuvios Nichifor cel Lepros

Data: 02 Ianuarie 2026

Parohia „Sfântul Ilie”- Ghencea din Protopopiatul Sector 5 Capitală îl va prăznui duminică, 4 ianuarie 2026, pe Sfântul Cuvios Nichifor cel Lepros, cunoscut drept vindecător de boli.

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, parohia a primit un fragment din cinstitele moaște ale sfântului, dăruite de Mitropolia de Limassol din Cipru. Slujba de sfințire a raclei în care au fost așezate sfintele moaște a fost oficiată în data de 13 octombrie 2024 de către Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

În ajunul sărbătorii, parohia a pregătit un program liturgic special, care va începe sâmbătă, 3 ianuarie 2026, cu săvârșirea slujbei privegherii în cinstea Sfântului Cuvios Nichifor cel Lepros.

În ziua hramului, duminică, 4 ianuarie, începând cu ora 07:30, vor fi săvârșite Acatistul Sfântului Cuvios Nichifor cel Lepros, Utrenia și Sfânta Liturghie, în cinstea sfântului ocrotitor al parohiei.

Biserica Parohiei „Sfântul Ilie” Ghencea este situată pe strada Floare de Gheață nr. 1, Sector 5, București.

 

Citeşte mai multe despre:   Parohia Sfântul Ilie Ghencea  -   moaşte
