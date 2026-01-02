Parohia „Sfântul Ilie” - Ghencea îl va prăznui pe Sfântul Cuvios Nichifor cel Lepros

Data: 02 Ianuarie 2026

Parohia „Sfântul Ilie”- Ghencea din Protopopiatul Sector 5 Capitală îl va prăznui duminică, 4 ianuarie 2026, pe Sfântul Cuvios Nichifor cel Lepros, cunoscut drept vindecător de boli.

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, parohia a primit un fragment din cinstitele moaște ale sfântului, dăruite de Mitropolia de Limassol din Cipru. Slujba de sfințire a raclei în care au fost așezate sfintele moaște a fost oficiată în data de 13 octombrie 2024 de către Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

În ajunul sărbătorii, parohia a pregătit un program liturgic special, care va începe sâmbătă, 3 ianuarie 2026, cu săvârșirea slujbei privegherii în cinstea Sfântului Cuvios Nichifor cel Lepros.

În ziua hramului, duminică, 4 ianuarie, începând cu ora 07:30, vor fi săvârșite Acatistul Sfântului Cuvios Nichifor cel Lepros, Utrenia și Sfânta Liturghie, în cinstea sfântului ocrotitor al parohiei.

Biserica Parohiei „Sfântul Ilie” Ghencea este situată pe strada Floare de Gheață nr. 1, Sector 5, București.