În ziua de pomenire a Sfântului Cuvios Serafim de Sarov și a Sfântului Ierarh Silvestru, Episcopul Romei, astăzi, 2 ianuarie 2026, Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, împreună cu Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, s‑au aflat în mijlocul obștii monahale a Mănăstirii Pantocrator din localitatea Drăgănești‑Vlașca, județul Teleorman. Cei doi ierarhi au săvârșit Sfânta Liturghie în biserica mare a așezământului monahal, în cinstea sfinților pomeniți, alături de un sobor de preoți și diaconi. La acest moment de aleasă bucurie duhovnicească au participat numeroși credincioși, care au avut prilejul să se închine la un fragment din moaștele Sfântului Cuvios Serafim de Sarov, aflat în patrimoniul Mănăstirii Pantocrator.
Parohia „Sfântul Ilie” - Ghencea îl va prăznui pe Sfântul Cuvios Nichifor cel Lepros
Parohia „Sfântul Ilie”- Ghencea din Protopopiatul Sector 5 Capitală îl va prăznui duminică, 4 ianuarie 2026, pe Sfântul Cuvios Nichifor cel Lepros, cunoscut drept vindecător de boli.
Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, parohia a primit un fragment din cinstitele moaște ale sfântului, dăruite de Mitropolia de Limassol din Cipru. Slujba de sfințire a raclei în care au fost așezate sfintele moaște a fost oficiată în data de 13 octombrie 2024 de către Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
În ajunul sărbătorii, parohia a pregătit un program liturgic special, care va începe sâmbătă, 3 ianuarie 2026, cu săvârșirea slujbei privegherii în cinstea Sfântului Cuvios Nichifor cel Lepros.
În ziua hramului, duminică, 4 ianuarie, începând cu ora 07:30, vor fi săvârșite Acatistul Sfântului Cuvios Nichifor cel Lepros, Utrenia și Sfânta Liturghie, în cinstea sfântului ocrotitor al parohiei.
Biserica Parohiei „Sfântul Ilie” Ghencea este situată pe strada Floare de Gheață nr. 1, Sector 5, București.