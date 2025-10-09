Participare românească la centenarul revistei „Teologia” a Bisericii Greciei

În perioada 29 septembrie - 1 octombrie 2025, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, am participat la Tesalonic, la lucrările Conferinței „Teologia Ortodoxă și ontologia tehnologiei: urmări antropologice, politice, economice, sociale și culturale”, organizată de Sfântul Sinod al Bisericii Greciei cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la înființarea revistei „Teologia”, organ oficial al Bisericii Eladei.

La această conferință au participat: Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul ecumenic al Constantinopolului; PF Daniil, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Bulgare; PF Gheorghe, Arhi­episcopul Ciprului; PF Ioan, Arhiepiscopul Tiranei și al întregii Albanii; PF Ieronim, Arhi­episcopul Atenei și al întregii Elade; reprezen­tanți ai Bisericilor Ortodoxe Autocefale; ierarhi ai Sinodului grec; profesori de teologie; oameni de cultură; reprezentanți ai autorităților civile și militare.

În dimineața zilei de 29 septembrie, la hotelul „Makedonia Palace” din Tesalonic, reprezen­tanții Bisericilor autocefale prezenți la lucrările conferinței au fost primiți pe rând de către Preafericitul Arhiepiscop Ieronim al Atenei. Cu acest prilej, am transmis Întâistătătorului Bisericii grecești salutările frățești ale Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și am avut o discuție privind relațiile frățești dintre Bisericile noastre. Preafericirea Sa a rugat să fie transmise urări de sănătate și de îndelungă înzilire cu prilejul împlinirii a 18 ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Tot­o­dată, și-a amintit cu plăcere și a evocat vizita făcută ca însoțitor al Arhiepiscopului Serafim al Atenei, în anii ’80, în Moldova, și întâlnirea de la Mănăstirea Sihăstria cu Sf. Părinte Ilie Cleopa.

În continuare, la noua clădire „Megaro Musikis” din Tesalonic, a avut loc o masă rotundă cu privire la tema conferinței. La orele amiezii, în foaierul acesteia, a avut loc vernisajul expo­ziției cu tema „Sfântul Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir, în Balcani” și la care au luat parte, pe lângă reprezentanți ai Bisericii, și Excelența Sa dl Konstantinos Tassoulas, pre­ședintele Greciei. În cadrul expoziției, au fost prezentate lăcașuri de cult închinate Sf. Dimitrie din diferite țări ortodoxe din Balcani. La standul rezervat Bisericii Ortodoxe Române sunt prezentate Biserica „Sf. Dumitru” din Suceava, Mănăstirea Căldărușani și Biserica „Sf. Dumitru”-Poștă din București. Împreună cu Sanctitatea Sa am tăiat panglica oficială a standului românesc.

Deschiderea oficială a conferinței a avut loc seara, în Bazilica „Sf. Mc. Dimitrie” din Tesalonic, în prezența Sanctității Sale Patriarhul ecumenic Bartolomeu, a celorlalți reprezentanți ai Bisericilor Ortodoxe, precum și a președin­telui Greciei, care au și rostit discursurile oficiale de deschidere, după care grupul psaltic al Mitropoliei din Tesalonic a prezentat un concert religios.

În zilele de 30 septembrie și 1 octombrie au avut loc lucrări în plen, în care au fost prezentate peste 40 de comunicări legate de tema confe­rinței, susținute de ierarhi, profesori universitari, teologi, filozofi, sociologi, oameni de cultură ș.a. În cadrul lucrărilor conferinței au fost amintite și contribuții ale teologilor români care, de-a lungul celor 100 de ani de existență a revistei „Teologia”, au publicat în paginile ei articole de actualitate: Pr. prof. dr. Liviu Stan, patrologul I.G. Coman, Dumitru Stăniloae ș.a.

La momentul potrivit, stabilit de organizatori, am prezentat Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și am conferit președintelui Comitetului de redacție al revistei „Teologia”, Mitropolitul Hrisostom de Halkida, medalia Centenarului Patriarhiei Române, lucru ce a produs o impresie deosebită.

Seara, în sala de concerte a Palatului Muzicii din Tesalonic, a avut loc un concert festiv la care și-au dat concursul: Orchestra de Stat din Tesalonic, Corul Universității Macedonia, Corul de copii „Sf. Chiril și Metodiu”, Grupul coral „Vanya Moneva” din Bulgaria, precum și cân­tărețul Goran Bregovici din Serbia.

Au fost trei zile în care participanții au putut lua cunoștință de problemele actuale ale tehnologiei, ale influenței ei în viața comunitară și personală, precum și atitudinea Bisericii față de aceste realități ale vieții contemporane. S-a subliniat faptul că mijloacele tehnice sunt un dar de la Dumnezeu dat oamenilor, iar folosirea lor în exces și în afara normelor etice este un pericol ce poate fi depășit printr-o bună folosire a lor în scopuri nobile și folositoare comunității.