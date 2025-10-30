Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Patrimoniul cultural local promovat tinerilor sălăjeni

Știri
Un articol de: Oana Rusu - 30 Octombrie 2025

Asociația Filantropia Porolissum a Episcopiei Sălajului, desfășoară în perioada septembrie‑noiembrie, proiectul „Cunoașterea, promovarea și protejarea bisericilor de lemn de pe Valea Someșului”. Acest proiect, finanțat de Primăria municipiului Zalău, în parteneriat cu Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae” din Zalău, are ca obiectiv apropierea tinerilor de patrimoniul cultural local și implicarea lor activă în promovarea acestuia, conform Asociației Filantropia Porolissum.

În acest context, în cadrul proiectului a fost organizată, în data de 23 octombrie, o vizită de documentare la bisericile de lemn de pe Valea Someșului, în care tinerii voluntari au avut ocazia să descopere frumusețea și specificul unor biserici de lemn de o valoare deosebită, precum cele din Lozna, Răstoci sau Letca, în vederea obținerii de materiale documentare ce vor fi incluse ulterior într‑o broșură dedicată bisericilor de lemn din Sălaj.

Experiența trăită de tinerii implicați a fost un prilej de redescoperire a identității locale, o călătorie în timp și un pas important spre formarea unei noi generații de tineri care iubesc, respectă și promovează valorile culturale și spirituale ale județului Sălaj, conform unui comunicat transmis de Asociația Filantropia Porolissum.

 

 

