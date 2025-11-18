Patru decenii de arhierie pentru Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului

Data: 18 Noiembrie 2025

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, a aniversat luni, 17 noiembrie, patru decenii de la hirotonia sa întru arhiereu și instalarea ca Arhiereu‑vicar al Eparhiei Râmnicului și Argeșului, cu titlul de Argeșeanul. Acest reper aniversar a fost marcat de Patriarhul României, care i‑a transmis ierarhului un mesaj de felicitare.

La data de 17 noiembrie 1985, Înaltpreasfințitul Părintele Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, a fost hirotonit întru arhiereu și instalat ca Arhiereu‑vicar al Eparhiei Râmnicului și Argeșului, cu titlul de Argeșeanul, informează arhiepiscopiaargesuluisimuscelului.ro.

Luni, chiriarhul a participat la Sfânta Liturghie oficiată în Paraclisul „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica” de la Curtea de Argeș de un sobor de preoți și diaconi, în prezența consilierilor eparhiali, a cadrelor didactice și a elevilor de la Seminarul Teologic „Neagoe Vodă Basarab” din Curtea de Argeș.

Cu această ocazie, a fost citit mesajul de felicitare transmis de Patriarhul României.

În continuare, părintele Andrei Michai, consilier eparhial, a rostit un cuvânt festiv la aniversarea Arhiepiscopului Argeșului și Muscelului.

Părintele Arhiepiscop Calinic a rostit un cuvânt de învățătură, în care a făcut o prezentare a ediției a doua a cărții „Catehismul filosofic”. Ierarhul a prezentat ce l‑a determinat să scrie acest ghid de învățături și principii, care pot să servească drept punct de plecare pentru cei ce își doresc să se apropie de filosofie într‑o manieră sistematică și clară, fără a avea nevoie de studii aprofundate.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a fost hirotonit Arhiereu‑vicar al Episcopiei Râmnicului și Argeșului la 17 noiembrie 1985, iar în data de 18 noiembrie 1990 a fost înscăunat ca Episcop titular al Episcopiei Argeșului și Muscelului, reînființată la 12 februarie 1990. În data de 26 septembrie 2009 a fost ridicat la demnitatea de Arhiepiscop, în prezența Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.