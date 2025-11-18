Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Patru decenii de arhierie pentru Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului

Știri
Data: 18 Noiembrie 2025

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, a aniversat luni, 17 noiembrie, patru decenii de la hirotonia sa întru arhiereu și instalarea ca Arhiereu‑vicar al Eparhiei Râmnicului și Argeșului, cu titlul de Argeșeanul. Acest reper aniversar a fost marcat de Patriarhul României, care i‑a transmis ierarhului un mesaj de felicitare.

La data de 17 noiembrie 1985, Înaltpreasfințitul Părintele Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, a fost hirotonit întru arhiereu și instalat ca Arhiereu‑vicar al Eparhiei Râmnicului și Argeșului, cu titlul de Argeșeanul, informează arhiepiscopiaargesuluisimuscelului.ro.

Luni, chiriarhul a participat la Sfânta Liturghie oficiată în Paraclisul „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica” de la Curtea de Argeș de un sobor de preoți și diaconi, în prezența consilierilor eparhiali, a cadrelor didactice și a elevilor de la Seminarul Teologic „Neagoe Vodă Basarab” din Curtea de Argeș.

Cu această ocazie, a fost citit mesajul de felicitare transmis de Patriarhul României.

În continuare, părintele Andrei Michai, consilier eparhial, a rostit un cuvânt festiv la aniversarea Arhiepiscopului Argeșului și Muscelului.

Părintele Arhiepiscop Calinic a rostit un cuvânt de învățătură, în care a făcut o prezentare a ediției a doua a cărții „Catehismul filosofic”. Ierarhul a prezentat ce l‑a determinat să scrie acest ghid de învățături și principii, care pot să servească drept punct de plecare pentru cei ce își doresc să se apropie de filosofie într‑o manieră sistematică și clară, fără a avea nevoie de studii aprofundate.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a fost hirotonit Arhiereu‑vicar al Episcopiei Râmnicului și Argeșului la 17 noiembrie 1985, iar în data de 18 noiembrie 1990 a fost înscăunat ca Episcop titular al Episcopiei Argeșului și Muscelului, reînființată la 12 februarie 1990. În data de 26 septembrie 2009 a fost ridicat la demnitatea de Arhiepiscop, în prezența Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

 

