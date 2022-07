Pelerinaj al studenților creștin-ortodocși la mănăstiri din jurul Capitalei

Membrii filialelor Asociației Studenților Creștin-Ortodocși Români (ASCOR) din toată țara, prezenți zilele trecute în Capitală cu prilejul Consfătuirii Naționale, au participat sâmbătă, 9 iulie 2022, la un pelerinaj în cadrul căruia au vizitat mănăstirile ilfovene Cernica și Pasărea. Tinerii, însoțiți de părintele prof. dr. Nicușor Beldiman, consilier patriarhal coordonator al Sectorului teologic-educațional al Patriarhiei Române, au avut bucuria de a acumula noi cunoștințe despre istoria celor două mănăstiri și de a consolida relațiile de colaborare între filiale.

Primul popas duhovnicesc a fost la Mănăstirea Cernica, unde studenții au oferit antifonic răspunsurile la slujba Paraclisului Maicii Domnului în biserica cu hramurile „Sfântul Nicolae” și „Sfântul Ilie”, situată în ostrovul mănăstirii ilfovene, la finalul căreia fiecare a primit Albumul comemorativ „Viața și activitatea Sfântului Calinic de la Cernica”.

În continuare, au mers la mormântul părintelui Dumitru Stăniloae, aflat pe Aleea Învierii a cimitirului vechii vetre de rugăciune și cultură de lângă București, unde părintele prof. dr. Nicușor Beldiman, consilier patriarhal, a săvârșit o slujbă de pomenire pentru cel mai mare teolog ortodox român, răspunsurile liturgice fiind oferite tot de tinerii prezenți.

De asemenea, membrii ASCOR au mers la Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” a așezământului monahal pentru a se închina la racla ce adăpostește moaștele Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, iar apoi au vizitat casele memoriale „Sfântul Ierarh Calinic” și „Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica” și muzeul mănăstirii.

Ultimul obiectiv al zilei a fost Mănăstirea Pasărea, unde au vizitat muzeul din cadrul complexului mănăstiresc.

„Astăzi au continuat lucrările Consfătuirii Naționale ASCOR. În prima parte a zilei au fost dezbătute temele de pe ordinea de zi și apoi, după-amiază, ne-am deplasat către Sfânta Mănăstire Cernica, unde ne-am bucurat de un moment duhovnicesc în Biserica «Sfântul Ierarh Nicolae» și «Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul». Am participat la slujba Paraclisului Maicii Domnului, iar apoi am mers în cimitirul așezământului unde am săvârșit un Trisaghion la mormântul părintelui profesor dr. Dumitru Stăniloae. Tot în această zi am mers și la Mănăstirea Pasărea, unde tinerii participanți la Consfătuirea Națională ASCOR au avut prilejul să se împărtășească din frumusețea duhovnicească oferită de această sfântă mănăstire”, ne-a spus părintele prof. dr. Nicușor Beldiman, consilier patriarhal coordonator al Sectorului teologic-educațional al Patriarhiei Române.