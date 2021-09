Pelerinajul de Înălțarea Sfintei Cruci pe Muntele Mic, Caraș Severin

La sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci s‑a desfășurat tradiționalul pelerinaj în Episcopia Caransebeșului la crucea‑monument de pe Muntele Mic.

Într‑un foișor special amenajat lângă crucea de pe munte, Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a săvârșit Sfânta Liturghie împreună cu Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul român ortodox din Ungaria, și Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Aradului. Cuvântul de învățătură a fost rostit de Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, care a explicat motivul principal al acestui pelerinaj: „Am urcat împreună în acest pelerinaj pentru a fi în jurul Sfintei Cruci și a‑L cinsti pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Am înălțat astăzi rugăciuni ca să‑I mulțumim lui Dumnezeu pentru darul vieții, ne‑am rugat și pentru eroii neamului românesc care s‑au jertfit pentru apărarea țării și a credinței, dar ne‑am rugat și ca Dumnezeu să ne ierte păcatele și să ne ajute în viața aceasta pământească spre a o dobândi pe cea cerească”.

În cadrul Sfintei Liturghii a fost săvârșită o slujbă de pomenire pentru eroii bănățeni căzuți în luptă pentru Marea Unire, dar și pentru ctitorii crucii‑monument.

În continuare au fost depuse coroane din partea oficialităților prezente și a avut loc ceremonialul militar oferit de către Brigada 18 Cercetare‑Supraveghere „Decebal” din Timișoara.

„Cu ajutorul lui Dumnezeu, și în acest an am urcat cu bucurie duhovnicească pe această înălțime sfântă a Banatului și ne‑am închinat în fața acestei cruci‑monument ridicată de înaintașii noștri în cinstea eroilor bănățeni care s‑au jertfit pentru libertatea și demnitatea noastră. Așadar, împreună cu acest popor binecredincios am urcat pentru a 16‑a oară aici ca să ne plecăm genunchii și să ne închinăm cu emoție sfântă și cu evlavie în fața crucii”, a subliniat Preasfințitul Părinte Episcop Lucian.

La această sărbătoare au venit foarte mulți copii și tineri de la centrele de tineret ale Episcopiei Caransebeșului și ATOR Banatul de Munte.