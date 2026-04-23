Peste 900 de tineri din Dâmbovița la concursul național catehetic

Data: 23 Aprilie 2026

Cele 5 protoierii din Arhiepiscopia Târgoviștei au organizat miercuri, 22 aprilie, festivitatea de premiere a echipelor catehetice de tineret din cele 55 de parohii ale eparhiei, care au participat la Concursul Național Catehetic „Familia - binecuvântare a lui Dumnezeu și școală a iubirii smerite și darnice”, integrat în Programul Național Catehetic „Hristos împărtășit copiilor” și dedicat de Patriarhia Română anului 2026, declarat: „Anul omagial al pastoraţiei familiei creştine” şi „Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosiţe, muceniţe, cuvioase, soţii şi mame)”.

În cadrul etapei de evaluare și premiere, la nivelul celor cinci protoierii ale Arhiepiscopiei Târgoviștei, au fost analizate portofoliile și s‑au desemnat echipele catehetice clasate pe locurile I, II și III, reprezentând 15 parohii, care s‑au calificat la etapa eparhială a concursului, ce va avea loc la Mănăstirea Stelea din Târgoviște, în ziua de 27 aprilie 2026.

Cei 941 tineri care au participat la activitățile din cadrul concursului și au contribuit la realizarea proiectelor, în perioada noiembrie 2025 - aprilie 2026, au primit din partea protoieriilor, prin reprezentanții parohiilor, diplome, icoane și alte daruri, iar primelor 3 echipe câștigătoare, de la fiecare protoierie, le‑au fost oferite și premii în bani.

Activitățile parohiale din toată perioada de desfășurare a concursului, reprezentând evenimente cu conținut catehetic: compuneri, eseuri, referate, studii, lucrări de documentare sau informare; conferințe, mese rotunde, simpozion; șezători; serbări, concerte; jurnalul proiectului; expoziții tematice; excursii tematice; cerc de literatură; conferință/masă rotundă/atelier de creație; colțul de fotografii; inițiative, acțiuni filantropice etc., au avut ca scop valorificarea tezaurului de învățătură al Bisericii cu privire la familia creștină și pastorația ei, precum și pildele de mărturisire ale femeilor mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame din Biserică.

Totodată, prin specificul său, concursul a contribuit la intensificarea catehezei parohiale, astfel încât să crească numărul parohiilor care desfășoară activități catehetice și misionare cu copiii și tinerii. Toate acțiunile care alcătuiesc portofoliile parohiilor participante pot fi apreciate pe pagina eparhială de Facebook, denumită: „Familia - binecuvântare a lui Dumnezeu. Concurs în Arhiepiscopia Târgoviștei”, ne-a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.