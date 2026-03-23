Piatră de temelie pentru biserica Parohiei Şelimbăr-Cartierul Tineretului

Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, a sfinţit duminică, 22 martie, piatra de temelie pentru biserica din Şelimbăr-Cartierul Tineretului, judeţul Sibiu. Noul lăcaş de cult va avea hramurile „Întâmpinarea Domnului” şi „Sfânta Cuvioasă Emilia”.

Alături de ierarh s-au aflat pr. Ioan Coşa, protopopul de Sibiu, preotul paroh Sevastian Ghiorghiasa, precum şi alţi slujitori ai sfintelor altare. Credincioşii din comunitatea care numără 87 de familii au participat la slujba de sfinţire a pietrei de temelie, alături de primarul comunei Şelimbăr, Marius Grecu, şi alte oficialităţi. Lăcaşul de cult va fi construit pe un teren oferit de Primăria Şelimbăr, informează Mitropolia Ardealului.

La final, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu le-a mulţumit tuturor celor implicaţi în această iniţiativă de a ridica o biserică în cartierul Tineretului din Şelimbăr şi le-a explicat celor prezenţi semnificaţiile duhovniceşti ale actului de ctitorire a unui lăcaş de cult.

„Am reușit să punem acum început acestei zidiri, dar din punct de vedere spiritual temelia acestei biserici o constituiți dumneavoastră, prin dragostea pe care o veţi arăta față de acest sfânt lăcaș. (...) A ctitori ceva înseamnă a începe de la piatra de temelie și a continua până la ultima zidire, până la crucea pusă sus pe turlă, urmând apoi înfrumusețarea bisericii în așa fel încât, ori de câte ori vei intra și te vei ruga în biserica aceasta, să simți că Dumnezeu te-a binecuvântat pe tine să fii ctitor, Dumnezeu te-a chemat pe tine aici și în locul acesta ca să fii constant în legătură cu El, permanent în legătură cu El și nu numai tu, ci și toți cei dragi ai tăi, familia ta şi toate familiile care împreună formează Biserica, familia cea mare. Noi zidim biserica din materiale din care se construiesc toate așezămintele noastre, dar bunurile pe care le punem la temelia acestei zidiri se transformă din bunuri materiale în bunuri spirituale, în bunuri veșnice. Bisericile sau clădirile noastre trebuie refăcute, trebuie reînnoite, dar biserica pe care o zidim și care are sus în ceruri locul unde se construiește este legătura directă între zidirea pământească cu cea spirituală, cu Biserica lui Hristos. (...) Slujba săvârşită acum este o rânduială pe care Biserica a lăsat-o ca să înceapă zidirea aceasta de la o binecuvântare a lui Dumnezeu și o adeziune a noastră, o dorință a noastră, o bucurie a noastră de a fi părtași la acest eveniment și de a avea șansa să punem câte ceva din inima noastră, din dragostea noastră, din darurile pe care Dumnezeu ni le-a lăsat nouă și să-i dăm slavă Lui pentru că ne-a lăsat cu îndestulare”, a spus ierarhul.

Recunoştinţă şi devotament

Preotul paroh Sevastian Ghiorghiasa i-a mulțumit ierarhului pentru binecuvântarea adusă în comunitatea din cartierul Tineretului și a mulțumit tuturor ce s-au implicat şi care se vor implica la construirea acestui locaș de cult.

„Mulțumim Înaltpreasfințitului Părintelui nostru Mitropolit Laurențiu pentru dragostea și binecuvântarea oferite prin prezența și slujirea sa, precum și pentru punerea pietrei de temelie, gest care întărește credința și nădejdea noastră. Adresăm mulțumiri părintești preacucernicului părinte protopop, preacuvioșilor stareți și preacucernicilor preoți împreună-slujitori pentru rugăciune, sprijin, împreună-lucrare în slujba lui Dumnezeu. Gânduri de aleasă prețuire adresăm și domnului primar Marius Grecu, domnului viceprimar, precum și Consiliului Local Șelimbăr pentru dăruirea terenului și susținerea acordată acestui demers binecuvântat. Recunoștință aducem și domnului arhitect Radu Horotan pentru realizarea proiectului. Mulțumiri sincere epitropului și Consiliului parohial pentru implicarea și osteneala lor neobosită, pentru tot sprijinul și tuturor credincioșilor care iubesc Biserica lui Hristos și contribuie, fiecare după putere, la zidirea acestei biserici minunate. Sărutări de mâini și mii de mulțumiri soției mele, care m-a încurajat să nu renunț, nu de puține ori. Mai presus de toate, aduc slavă lui Dumnezeu pentru toate darurile revărsate asupra noastră, pentru că ne-a învrednicit să fim părtași la această lucrare sfântă. Dumnezeu să răsplătească tuturor darurile Sale cele bogate”, a spus pr. paroh Sevastian Ghiorghiasa.

Primarul comunei Șelimbăr, domnul Marius Grecu, a transmis celor prezenți un cuvânt de susținere pentru construcția lăcașului de închinare ce va veghea de la înălțime pe șelimbăreni.

„Mă bucur că ne-am adunat astăzi într-un număr atât de mare. Pot spune, cu drag, că această biserică mă face să fiu mai energic ca s-o construim, pentru că aici locuiesc și eu împreună cu voi. Cu îngăduința lui Dumnezeu, cu siguranță, le vom duce pe toate la capăt, Înaltpreasfinția Voastră. (...) Vă mulțumesc din suflet pentru că vegheați asupra comunei noastre și de fiecare dată, ca un părinte, veniți și slujiți în mijlocul nostru. Vă mulțumesc şi să vă dea Dumnezeu sănătate”, a spus primarul Marius Grecu.

Parohia Şelimbăr-Cartierul Tineretului a fost înfiinţată în anul 2022, iar mai târziu avea să se construiască aici o biserică din lemn cu hramul Întâmpinării Domnului, sfinţită de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu pe 27 august 2023. Comunitatea participă la sfintele slujbe săvârşite în această biserică de lemn până la ridicarea noului lăcaş de cult din zid.