Piatră de temelie pentru o biserică din județul Dâmbovița

Data: 27 Aprilie 2026

În prezența a numeroși credincioși, Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, a săvârșit duminică, 26 aprilie, slujba de punere a pietrei de temelie pentru noua biserică a Parohiei Românești, comuna Potlogi, județul Dâmbovița. Noul lăcaș din Protoieria Titu va avea hramurile „Sfânta Treime” și „Acoperământul Maicii Domnului”, ne‑a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.

Înaltpreasfinția Sa a evocat importanța zidirii unei noi biserici, care reprezintă o adevărată „casă a lui Dumnezeu”, precum și o „boltă către cer”, subliniind că, atunci când se sfințește locul pe care se construiește biserica, acesta devine un spațiu sacru, unde se realizează întâlnirea dintre pământ și cer, dintre timp și veșnicie, dintre credincioșii de pe pământ și cei din ceruri, spre slava Sfintei Treimi.

 Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul „Valachia Christiana”, dirijat de lect. univ. dr. Mihail Vlădăreanu. La eveniment au luat parte oficialități centrale și locale.

Noua biserică din satul Românești este construită la inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte Nifon, sub coordonarea Centrului eparhial, prin grija celor doi preoți ai parohiei, Mihail Cătălin Dumitru și Marian Mihai Coman. Edificarea sfântului lăcaș se realizează cu sprijinul Arhiepiscopiei Târgoviștei, al autorităților locale și județene.

 

