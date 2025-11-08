Pomenirea întemeietorului Jandarmeriei Române

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, a săvârșit sâmbătă, 8 noiembrie, Sfânta Liturghie la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din incinta Inspectoratului General al Jandarmeriei Române din București. Hramul acestei biserici a fost marcat anul acesta de prezența osemintelor domnitorului Grigore Alexandru Ghica al Moldovei (1849‑1853; 1854‑1856) care au fost repatriate în seara zilei de vineri, 7 noiembrie.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a prezentat în sinteză mărturii ale lucrării și prezenței sfinților îngeri în Vechiul și Noul Testament.

„Ne amintim că Arhanghelul Gavriil a fost trimis către o fecioară din Nazaretul Galileei ca să‑i binevestească faptul că va naște Fiu și Îi va pune numele Iisus, pentru că El va elibera pe poporul Său din păcat și moarte. Același Arhanghel îi va binevesti, în Sfânta Sfintelor a Templului din Ierusalim, preotului Zaharia, ajuns la bătrânețe fără să aibă copii, că el și soția sa, Elisabeta, vor naște un fiu care va fi mare înaintea Domnului, va merge cu duhul și cu puterea lui Ilie. Este vorba de Sfântul Ioan Botezătorul”, a spus PS Părinte Varlaam Ploieșteanul.

Ierarhul, înconjurat de un sobor de slujitori, în prezența conducerii Jandarmeriei Române, a oficialităților de stat, diplomați, oameni de cultură, a săvârșit slujba Parastasului pentru domnitorul Grigore Alexandru Ghica al Moldovei, care la 3 aprilie 1850 a înființat Jandarmeria Română.

„De ziua Jandarmeriei Române, am făcut la sfârșit slujba de pomenire a tuturor eroilor jandarmi care în decursul anilor din existența remarcabilă a acestei instituții fundamentale a societății românești și‑au dat viața, nu numai pe câmpurile de bătălie, ci și în diverse împrejurări, pentru neamul nostru. Anul acesta, la slujba Parastasului s‑a adăugat și pomenirea ultimului dintre domnitorii Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, care după atât de mult timp se întoarce în patria natală spre a‑și continua somnul de veci în țara pentru care a făcut multe lucruri. Domnitorul Grigore Alexandru Ghica rămâne în istoria politică, instituțională a țării noastre ca un reformator, om care s‑a străduit să reorganizeze treburile țării și care a fondat multe instituții militare, social‑filantropice, educaționale și așa mai departe. Ne‑am adunat astăzi aici ca să ne rugăm pentru odihna sufletului său ținând cont de condițiile în care a domnit, de condițiile exilului și de pericolele care pășteau țara în vremea șederii lui la Paris și de implicarea pe care fostul domnitor a dorit să o aibă pentru rezolvarea problemelor interne din principatul Moldovei, dar și să sprijine ideea unirii celor două principate, Moldova și Țara Românească”, a spus Episcopul‑vicar patriarhal.