Repatrierea osemintelor domnitorului Grigore Alexandru Ghica

Astă‑seară, 7 noiembrie 2025, pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” au fost aduse, la ora 21:00, din Franța, osemintele domnitorului Grigore Alexandru Ghica, ultimul domn al Moldovei și fondator al Jandarmeriei Române în anul 1850. Domnitorul Moldovei a murit la jumătatea secolului al 19‑lea și a fost înmormântat în cimitirul din Le Mée‑sur‑Seine, în apropiere de Paris, în regiunea Île‑de‑France.

În continuare, osemintele domnitorului Moldovei au fost așezate la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din incinta Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, unde a fost săvârșită slujba Parastasului de către preotul militar Liviu Tudor, în prezența Gărzii de Onoare, precum și a reprezentanților Jandarmeriei Române și a familiei domnitorului. Mâine, 8 noiembrie, în sfântul lăcaș, care își serbează hramul, vor fi săvârșite slujba Utreniei, Sfânta Liturghie și Parastasul pentru eroi, începând cu ora 7:30, spre pomenirea celor care au slujit cu credință lui Dumnezeu și neamului românesc.

Rămășițele pământești ale domnitorului Grigore Alexandru Ghica au fost deshumate astăzi din cimitirul localității franceze Le‑Mée‑sur‑Seine, cu onoruri militare, în prezența familiei domnitorului și a autorităților franceze și române. La eveniment a fost prezent și Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale. Trupul domnitorului va fi depus duminică, 9 noiembrie, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni, ulterior fiind reînhumat lângă Palatul Culturii din Iași.