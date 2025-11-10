Pomenirea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil la catedrala din Roman

Data: 10 Noiembrie 2025

În ziua de pomenire a Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman.

În cadrul Sfintei Liturghii, teologul Sandu Dumitru Cristinel a fost hirotonit în treapta de diacon pe seama metocului chiriarhal de la Valea Budului.

Cuvântul de învățătură a fost adresat credincioșilor de părintele Samoilă Vlad, preot slujitor la Parohia „Sfântul Gheorghe” din Roman și cadru didactic la Liceul Teologic „Episcop Melchisedec” din Roman. În cuvântul adresat celor prezenți, părintele Vlad Samoilă a vorbit despre aspecte ale învățăturii de credință specifice anghelologiei creștine desprinse din Sfânta Scriptură și din opera Sfântului Dionisie Areopagitul, amintind despre numărul sfinților îngeri, despre scopul pentru care au fost creați de Dumnezeu și despre lucrarea lor în raport cu lumea.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala „Paraschevi” a Catedralei Arhiepiscopale din Roman.