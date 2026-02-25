Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Popas de rugăciune la Catedrala Episcopală din Slobozia

Popas de rugăciune la Catedrala Episcopală din Slobozia

Știri
Un articol de: Filip Hristofor Cane - 25 Feb 2026

În primele două zile ale Postului Sfintelor Paști, Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit slujba Pavecerniței Mari, în cadrul căreia s‑a citit Canonul Sfântului Andrei Criteanul, la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Slobozia, județul Ialomița, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Grupul psaltic al Catedralei Episcopale, format din elevi și studenți, potrivit sfesc.ro.

În cuvântul de învățătură adresat celor prezenți, ierarhul a evidențiat importanța postului ca timp al înnoirii spirituale, subliniind că această perioadă este o chemare la rugăciune mai intensă, milostenie și apropiere sinceră de Dumnezeu. Mesajul Canonului Mare ne îndeamnă la pocăință autentică și la redescoperirea iubirii dumnezeiești care vindecă sufletul celui ce se întoarce cu smerenie, a mai explicat ierarhul.

La finalul slujbei, Preasfinția Sa i‑a binecuvântat pe credincioșii prezenți și i‑a îndemnat să parcurgă perioada postului cu răbdare, credință și nădejde, pentru a întâmpina cu bucurie marele praznic al Învierii Domnului.

 

