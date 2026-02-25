Popas de rugăciune la Catedrala Episcopală din Slobozia

În primele două zile ale Postului Sfintelor Paști, Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit slujba Pavecerniței Mari, în cadrul căreia s‑a citit Canonul Sfântului Andrei Criteanul, la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Slobozia, județul Ialomița, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Grupul psaltic al Catedralei Episcopale, format din elevi și studenți, potrivit sfesc.ro.

În cuvântul de învățătură adresat celor prezenți, ierarhul a evidențiat importanța postului ca timp al înnoirii spirituale, subliniind că această perioadă este o chemare la rugăciune mai intensă, milostenie și apropiere sinceră de Dumnezeu. Mesajul Canonului Mare ne îndeamnă la pocăință autentică și la redescoperirea iubirii dumnezeiești care vindecă sufletul celui ce se întoarce cu smerenie, a mai explicat ierarhul.

La finalul slujbei, Preasfinția Sa i‑a binecuvântat pe credincioșii prezenți și i‑a îndemnat să parcurgă perioada postului cu răbdare, credință și nădejde, pentru a întâmpina cu bucurie marele praznic al Învierii Domnului.