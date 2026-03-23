Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Popas de rugăciune la o biserică din județul Giurgiu

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Data: 23 Martie 2026

Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit duminică, 22 martie, Sfânta Liturghie în biserica din localitatea Puțu Greci, comuna Greaca, Protopopiatul Hotarele, județul Giurgiu, ce a fost construită în anul 1933. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre pericopa evanghelică, dar și despre Sfântul Ioan Scărarul, cel care a scris lucrarea „Scara dumnezeiescului urcuș”. A fost săvârșită o slujbă de pomenire pentru ctitorii sfântului lăcaș trecuți la cele veșnice. La final, Preasfinția Sa l‑a felicitat pe părintele paroh Eduard Dumitrache pentru activitatea pastoral‑misionară desfășurată și a dăruit parohiei icoana sfintelor femei canonizate recent, după care i‑a binecuvântat pe credincioșii prezenți, oferindu‑le publicații ortodoxe, iconițe, iar copiilor daruri și dulciuri.

 

Citeşte mai multe despre:   PS Ambrozie, Episcopul Giurgiului
TOP 6 Știri