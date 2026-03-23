Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, a poposit, în Duminica a 4‑a din Postul Mare, 22 martie, în mijlocul obștii monahale a Mănăstirii „Sfântul Trifon” din localitatea
Popas de rugăciune la o biserică din județul Giurgiu
Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit duminică, 22 martie, Sfânta Liturghie în biserica din localitatea Puțu Greci, comuna Greaca, Protopopiatul Hotarele, județul Giurgiu, ce a fost construită în anul 1933. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre pericopa evanghelică, dar și despre Sfântul Ioan Scărarul, cel care a scris lucrarea „Scara dumnezeiescului urcuș”. A fost săvârșită o slujbă de pomenire pentru ctitorii sfântului lăcaș trecuți la cele veșnice. La final, Preasfinția Sa l‑a felicitat pe părintele paroh Eduard Dumitrache pentru activitatea pastoral‑misionară desfășurată și a dăruit parohiei icoana sfintelor femei canonizate recent, după care i‑a binecuvântat pe credincioșii prezenți, oferindu‑le publicații ortodoxe, iconițe, iar copiilor daruri și dulciuri.