Popas de rugăciune la o biserică din Lehliu Gară

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit duminică, 25 ianuarie, Sfânta Liturghie la biserica din Lehliu Gară, județul Călărați, cu hramurile „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” și „Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici”, conform sfesc.ro. Din sobor au făcut parte părintele arhimandrit Rafail Mâț, vicar eparhial; consilieri eparhiali, părintele Mihail Zotta, protopop de Lehliu; părintele Vasile Viorel Dinu, protopop de Călărași; părintele Marian Necula, protopop de Oltenița; preoți și arhidiaconi. Răspunsurile la strană au fost date de către Corul Fidelis al Catedralei Episcopale din Slobozia.

Grupul coral „Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici” al Parohiei Lehliu Gară, coordonat de Lăcrămioara Daniela Ștefănescu și Elena Alexa, a susținut un concert de muzică religioasă.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre puterea pocăinței, a harului dumnezeiesc de a schimba un suflet copleșit de păcat și a‑l întoarce la Hristos.

Preasfințitul Părinte Episcop Vincențiu le‑a dăruit câte o cruciuliță membrilor grupului coral al parohiei gazdă.

Parohia Lehliu Gară a primit la 19 septembrie 2021 un fragment din moaștele Sfântului Irodion de la Lainici.