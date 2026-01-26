Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Popas de rugăciune la o biserică din Lehliu Gară

Popas de rugăciune la o biserică din Lehliu Gară

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Un articol de: Filip Hristofor Cane - 26 Ianuarie 2026

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit duminică, 25 ianuarie, Sfânta Liturghie la biserica din Lehliu Gară, județul Călărați, cu hramurile „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” și „Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici”, conform sfesc.ro. Din sobor au făcut parte părintele arhimandrit Rafail Mâț, vicar eparhial; consilieri eparhiali, părintele Mihail Zotta, protopop de Lehliu; părintele Vasile Viorel Dinu, protopop de Călărași; părintele Marian Necula, protopop de Oltenița; preoți și arhidiaconi. Răspunsurile la strană au fost date de către Corul Fidelis al Catedralei Episcopale din Slobozia.

Grupul coral „Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici” al Parohiei Lehliu Gară, coordonat de Lăcrămioara Daniela Ștefănescu și Elena Alexa, a susținut un concert de muzică religioasă.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre puterea pocăinței, a harului dumnezeiesc de a schimba un suflet copleșit de păcat și a‑l întoarce la Hristos.

Preasfințitul Părinte Episcop Vincențiu le‑a dăruit câte o cruciuliță membrilor grupului coral al parohiei gazdă.

Parohia Lehliu Gară a primit la 19 septembrie 2021 un fragment din moaștele Sfântului Irodion de la Lainici.

 

Citeşte mai multe despre:   PS Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri