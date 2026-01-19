Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Prima seară de rugăciune pentru unitatea creștinilor în Capitală

Prima seară de rugăciune pentru unitatea creștinilor în Capitală

Galerie foto (9) Galerie foto (9) Știri
Un articol de: Diac. Emilian Apostolescu - 19 Ianuarie 2026

La Catedrala Romano-Catolică „Sfântul Iosif” din Capitală a debutat, în seara zilei de luni, 19 ianuarie 2026, Săptămâna (Octava) de rugăciune pentru unitatea creștinilor. La eveniment au fost delegați de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, și arhimandritul Augustin Coman, consilier patriarhal la Sectorul relații creștine, interreligioase și comunități românești externe al Administrației Patriarhale. Alături de aceștia s-au aflat reprezentanți ai altor Biserici și confesiuni creștine din Capitală, fiind de față și Ciprian Olinici, secretar de stat pentru Culte.

În perioada 18-25 ianuarie 2026, în București se desfășoară Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor. Întâlnirile din acest an au ca temă de reflecție versetul biblic „Este un trup și un Duh, precum și chemați ați fost la o singură nădejde a chemării voastre”, întâlnit în Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel (4, 4).

Înainte de debutul serviciului religios, Înalt­­prea­sfinţitul Părinte Aurel Percă, Arhiepiscop și Mitropolit al Arhidiecezei Romano-Catolice de Bu­cu­rești, a rostit un cuvânt de început: „Vă adresez un călduros bun-venit în bucuria și responsabilitatea acestui timp de har, Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor. Ne adunăm astăzi nu ca simpli invitați, ci ca frați și surori chemați la rugăciune pentru ca, așa cum ne îndeamnă Apostolul, să fim un singur trup și un singur suflet, așa cum am fost chemați la o singură speranță. Unitatea nu este rodul efortului nostru exclusiv, ci dar al Duhului Sfânt, chemat să fie primit, cultivat și mărturisit”.

La momentul rânduit, meditația duhovnicească a primei seri de rugăciune a fost rostită de Preasfințitul Părinte Mihai Frățilă, Episcopul Eparhiei Greco-Catolice „Sfântul Vasile cel Mare” de București: „Am ajuns iarăși la începutul unei alte Octave de rugăciune pentru unitatea creștinilor. Ne vom ruga cu ardoare sau ne vom mulțumi cu aparențele, dar ținem morțiș să avem întotdeauna deznodământuri memorabile, convinși că adevărurile noastre se cred adevărate de la sine. Doar că onestitatea este mai importantă decât capacitatea de a seduce, iar caracterul intim al fiecărui om, mai de preț decât personalitatea sa publică. (...) Pentru un creștin adevărat, viața are sens chiar și în cele mai covârșitoare situații. Totul îi poate fi luat omului, mai puțin un lucru, ultima dintre libertăți: aceea de a-și alege atitudinea într-un anumit set de circumstanțe, de a-și alege propriul mod de a fi. Ne place sau nu, gesturile și atitudinile de frățietate sunt parte a vocației creștine, și de această dispoziție vom da seamă în fața Domnului la sfârșitul vieții”.

 

Citeşte mai multe despre:   Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor  -   PS Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal
vezi toate ›Alte articole din Știri
  • Hirotonii la Mănăstirea Radu Vodă din Capitală Știri
    Hirotonii la Mănăstirea Radu Vodă din Capitală

    Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a poposit duminică, 18 ianuarie 2026, în mijlocul obștii și pelerinilor care au trecut pragul Mănăstirii Radu Vodă din

    19 Ian, 2026
  • Liturghie arhierească la Mănăstirea Piatra Tăieturii Știri
    Liturghie arhierească la Mănăstirea Piatra Tăieturii

    Duminică, 18 ianuarie 2026, Preasfințitul Părinte Teofil Trotu­șanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea Piatra Tăieturii, din județul Suceava.

    19 Ian, 2026
  • Zi de sărbătoare la Mănăstirea Cocoș Știri
    Zi de sărbătoare la Mănăstirea Cocoș

    În Duminica a 29‑a după Rusalii, 18 ianuarie, Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, a oficiat Sfânta Liturghie la Mănăstirea Cocoș, cea mai veche așezare monahală tulceană, unde s‑a întâlnit

    19 Ian, 2026
TOP 6 Știri