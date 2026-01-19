Hirotonii la Mănăstirea Radu Vodă din Capitală

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a poposit duminică, 18 ianuarie 2026, în mijlocul obștii și pelerinilor care au trecut pragul Mănăstirii Radu Vodă din București. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica așezământului monahal, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

După citirea Evangheliei duminicale, Preasfinția Sa a rostit un cuvânt de învățătură în care a tâlcuit Minunea vindecării celor zece leproși (cf. Luca 17, 12‑19), subliniind atât drama izolării și suferinței pe care o aducea lepra, cât și milostivirea fără margini a Mântuitorului Iisus Hristos: „Cuvintele Evangheliei de astăzi străbat veacurile și ajung până la noi, cei care le prețuim într‑o măsură prea mică. Spun acest lucru nu doar referindu‑mă la unii dintre cei prezenți, ci la toți, pentru că atitudinea noastră este asemănătoare cu a celor mulți de altădată care s‑au întâlnit cu milostivirea lui Dumnezeu. S‑a spus adeseori că binefacerea și recunoștința se întâlnesc rar în viață, iar astăzi aceste virtuți par tot mai rare: binefacerea primită de la Dumnezeu sau de la oameni și recunoștința. În urmă cu ceva timp, am poposit într‑un sat de la granița Samariei cu Galileea, numit Burchin, locuit majoritar de musulmani, cu excepția a 15-20 de ortodocși care au rămas credincioși în pofida unor permanente amenințări. Ei nu au preot permanent, dar Patriarhia Ierusalimului le trimite uneori un slujitor pentru sărbători. În zonă există mărturii încă din vremea bizantină despre o comunitate de leproși care trăia într‑o peșteră mare, accesibilă doar pe deasupra, fără scară de ieșire; cei aruncați acolo puteau trăi doar în spațiul strâmt al peșterii, murind în izolare. Leproșii erau considerați blestemați, locuiau departe de familii, iar dacă primeau mâncare, trebuiau să strige «necurat, necurat» pentru a nu‑i contamina pe ceilalți. Scrierile veacului al IV‑lea ne spun că Marele Vasile, construind așezăminte de binefacere lângă Cezareea Capadociei, mergea și la leproși, sărutându‑i, riscându‑și propria sănătate. Însă, așa cum ne arată Evanghelia, Mântuitorul a vindecat de mai multe ori leproși, uneori imediat, precum cel de la Ierihon care L‑a întrebat dacă dorește să‑l vindece. Mântuitorul i‑a spus simplu: «Voiesc, curățește‑te», iar omul s‑a vindecat instant, fiind apoi sfătuit să nu spună nimănui”, a spus Preasfinția Sa.

În continuare, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a evidențiat faptul că adevărata vindecare nu se limitează la trup, ci se desăvârșește prin credință și recunoștință, arătând că singurul care s‑a întors să‑I mulțumească Domnului a fost samarineanul, cel disprețuit de ceilalți.

„Evanghelistul Luca ne spune că L‑au întâmpinat zece bărbaţi leproşi. Iarăşi întâlnim un lucru care, în mod obişnuit, nu s‑ar fi întâmplat: nouă iudei, nouă din neamul celor aleşi, şi un samarinean, considerat spurcat. După ce samarinenii, cu veacuri înainte, se amestecaseră cu triburi venite de departe, închinătoare la idoli, între cele două popoare s‑a născut o ură profundă, deşi aveau, cumva, aceeaşi origine. Iată că şi de această dată singurul care s‑a întors la Domnul să‑I mulţumească a fost samarineanul, un om străin de legea cetăţii sfinte, Ierusalimul, şi totuşi cu un dram de bun simţ în el. Pe când mergeau să se arate preoţilor, cei care puteau constata vindecarea, s‑au curăţit. Unul, plin de râvnă, s‑a întors la Cel prin Care venise această binefacere şi I‑a mulţumit, îngenunchind şi căzând cu faţa înaintea Domnului. Ceilalţi s‑au vindecat, dar credinţa lui l‑a mântuit. Evanghelia aceasta ne învaţă, în primul rând, că suntem datori să‑I mulţumim lui Dumnezeu. Iar atenţia noastră faţă de ceilalţi, chiar dacă a întârziat, poate reveni pentru a ne schimba pe noi şi pentru a schimba lumea în care trăim”, a spus Preasfinția Sa.

În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul l‑a hirotonit în treapta de preot pe diaconul George Marian Oancea, pe seama Parohiei Poienarii Rali, Protoieria Ploiești Sud, județul Prahova, și l‑a hirotonit în treapta de diacon pe teologul Ștefan Filimon.