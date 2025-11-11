Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Popas de rugăciune la un cămin de bătrâni din Tulcea

Știri
Un articol de: Pr. Felix Lucian Neculai - 11 Noiembrie 2025

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, s‑a aflat duminică, 9 noiembrie, la Căminul de bătrâni „Sfântul Ierarh Nectarie” din municipiul Tulcea, prilej cu care a oficiat Sfânta Liturghie la Altarul de vară al așezământului social.

În cadrul slujbei s‑au înălțat rugăciuni pentru însănătoșirea celor vii și de pomenire pentru cei adormiți.

La finalul slujbei, preotul capelan Enache Anghel i‑a oferit Preasfinției Sale o icoană cu Sfântul Ierarh Nectarie. Ierarhul i‑a vizitat, binecuvântat și întărit sufletește și pe bătrânii aflați în incinta centrului, unii imobilizați la pat.

Din anul 2004 în incinta Căminului de bătrâni „Sfântul Nectarie” din Tulcea a fost amenajată o capelă în care se oficiază sfintele slujbe pentru cele peste 60 de persoane asistate aici.

 

