Popas de rugăciune la un cămin de bătrâni din Tulcea

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, s‑a aflat duminică, 9 noiembrie, la Căminul de bătrâni „Sfântul Ierarh Nectarie” din municipiul Tulcea, prilej cu care a oficiat Sfânta Liturghie la Altarul de vară al așezământului social.

În cadrul slujbei s‑au înălțat rugăciuni pentru însănătoșirea celor vii și de pomenire pentru cei adormiți.

La finalul slujbei, preotul capelan Enache Anghel i‑a oferit Preasfinției Sale o icoană cu Sfântul Ierarh Nectarie. Ierarhul i‑a vizitat, binecuvântat și întărit sufletește și pe bătrânii aflați în incinta centrului, unii imobilizați la pat.

Din anul 2004 în incinta Căminului de bătrâni „Sfântul Nectarie” din Tulcea a fost amenajată o capelă în care se oficiază sfintele slujbe pentru cele peste 60 de persoane asistate aici.