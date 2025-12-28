Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Praznicul Crăciunului la Suceava

Știri
Un articol de: Irina Ursachi - 28 Decembrie 2025

La sărbătoarea Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârșită de Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, și de Episcopul‑vicar, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, la un Altar special amenajat în imediata apropiere a clopotniței Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință”. Din soborul slujitor au făcut parte clerici ai Centrului eparhial Suceava, precum și slujitori de la Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou”, îndrumați duhovnicește de arhim. Serafim Grigoraș.

Slujba a fost împodobită cu răspunsurile liturgice oferite de Corala mixtă „Sfântul Ioan cel Nou” a Catedralei Arhiepiscopale, dirijată de părintele Lucian‑Ionuț Tablan Popescu.

În timpul împărtășirii clericilor, arhid. Bogdan‑Mihai Hrișcă, director al Liceului Teologic „Mitropolitul Dosoftei” din Suceava, a citit scrisoarea pastorală la Nașterea Domnului a Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, intitulată „Circumcizie versus Botez”.

La finalul slujbei, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a mulțumit întregului sobor pentru împreuna‑slujire, corului catedralei și tuturor celor de față „care cu multă cumințenie păstrează vie și lucrătoare dreapta credință pe aceste meleaguri”.

Înaltpreasfinția Sa a prezentat apoi Decalogul la Nașterea Domnului, „bun de luat acasă”, punctând faptul că „Pastorala a încercat să lămurească diferențele între circumcidere și Botez”, iar Decalogul „încearcă să fie un reper‑călăuză pentru fiecare în parte”.

Nu în ultimul rând, chiriarhul le‑a urat ani mulți cu sănătate de la Dumnezeu celor prezenți, ascultătorilor, întregului neam românesc, precum și celor care poartă numele sărbătorii. 

 

