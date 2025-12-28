Praznicul Crăciunului la Suceava

La sărbătoarea Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârșită de Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, și de Episcopul‑vicar, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, la un Altar special amenajat în imediata apropiere a clopotniței Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință”. Din soborul slujitor au făcut parte clerici ai Centrului eparhial Suceava, precum și slujitori de la Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou”, îndrumați duhovnicește de arhim. Serafim Grigoraș.

Slujba a fost împodobită cu răspunsurile liturgice oferite de Corala mixtă „Sfântul Ioan cel Nou” a Catedralei Arhiepiscopale, dirijată de părintele Lucian‑Ionuț Tablan Popescu.

În timpul împărtășirii clericilor, arhid. Bogdan‑Mihai Hrișcă, director al Liceului Teologic „Mitropolitul Dosoftei” din Suceava, a citit scrisoarea pastorală la Nașterea Domnului a Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, intitulată „Circumcizie versus Botez”.

La finalul slujbei, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a mulțumit întregului sobor pentru împreuna‑slujire, corului catedralei și tuturor celor de față „care cu multă cumințenie păstrează vie și lucrătoare dreapta credință pe aceste meleaguri”.

Înaltpreasfinția Sa a prezentat apoi Decalogul la Nașterea Domnului, „bun de luat acasă”, punctând faptul că „Pastorala a încercat să lămurească diferențele între circumcidere și Botez”, iar Decalogul „încearcă să fie un reper‑călăuză pentru fiecare în parte”.

Nu în ultimul rând, chiriarhul le‑a urat ani mulți cu sănătate de la Dumnezeu celor prezenți, ascultătorilor, întregului neam românesc, precum și celor care poartă numele sărbătorii.