Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Praznicul Nașterii Domnului la Catedrala Mitropolitană din Cluj‑Napoca

Praznicul Nașterii Domnului la Catedrala Mitropolitană din Cluj‑Napoca

Galerie foto (8) Galerie foto (8) Știri
Un articol de: Darius Echim - 28 Decembrie 2025

La praznicul Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, joi, 25 decembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a săvârşit Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj‑Napoca.

Părintele Mitropolit Andrei a dat citire scrisorii pastorale din acest an, care pornește de la versetul scripturistic: „Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi‑voi și Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri” (Matei 10, 32). Ierarhul a subliniat că mărturisirea lui Hristos este temelia vieții creștine, împlinită prin statornicia în credință, prin jertfa și exemplul mărturisitorilor de ieri și de azi, dar și prin faptele milei creștine și prin participarea la viața liturgică a Bisericii.

Părintele Mitropolit Andrei a arătat că mărturisirea credinței creștine începe încă de la Nașterea Domnului, amintind de pruncii uciși de regele Irod, considerați primii mucenici ai lui Hristos: „A fi creștin presupune a‑L mărturisi pe Hristos. Primii mărturisitori au fost copiii uciși de Irod, atunci, la nașterea Lui. Pruncii, ne spune cartea de slujbe, au devenit mucenici. «Născându‑Te Tu, Doamne, Cel mai înainte de veci, din Fecioară, și din bunătate făcându‑Te Prunc, Ți s‑a adus Ție, prin sânge, ceata de prunci mucenici, fiindu‑le sufletul luminat și netulburat; pe care după dreptate i‑ai sălășluit în lăcașurile celor pururea vii, înfierând răutatea lui Irod și cruda lui nebunie»”.

Ierarhul a subliniat că numeroși creștini au ales să rămână statornici în credință, chiar cu prețul vieții, iar un loc aparte în pastorală este dedicat mărturisitorilor români ai secolului al XX‑lea, 16 dintre aceștia fiind canonizați anul trecut de Sfântul Sinod, iar în acest an având loc proclamarea canonizării lor, în contextul „Anului omagial al Centenarului Patriarhiei Române” și „Anului comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX‑lea”. Înaltpreasfinția Sa l‑a evocat, astfel, pe Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj, unul dintre cei 16 sfinți canonizați.

De asemenea, Mitropolitul Andrei a accentuat că mărturisirea lui Hristos nu se reduce la declarații, ci se împlinește prin faptele milei creștine.

Răspunsurile liturgice au fost date de corul Catedralei Mitropolitane, dirijat de pr. prof. emerit Vasile Stanciu.

La finalul slujbei, Mitropolitul Andrei i‑a hirotesit întru arhimandrit pe protosinghelul Iosif Moldovan și pe protosinghelul Natanael Zanfirache, ambii slujitori ai Catedralei Mitropolitane.

Liturghia din ziua de Crăciun a fost săvârșită în prezența a numeroși clujeni, dintre care mulţi au participat la slujbă în fața Catedralei din Piața Avram Iancu, rugându‑se alături de ierarh pentru cei aflați în necazuri și suferințe, pentru încetarea războaielor, pentru pacea, sănătatea și mântuirea lumii.

 

