Prăznuirea Bobotezei la Catedrala Mitropolitană din Cluj‑Napoca

În ziua praznicului împărătesc al Botezului Domnului, marți, 6 ianuarie, mii de credincioși și‑au îndreptat pașii spre Catedrala Mitropolitană din Cluj‑Napoca, unde au participat la Sfânta Liturghie arhierească, urmată de Sfințirea cea Mare a apei.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a săvârşit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, printre care s‑au aflat clerici de la Centrul eparhial, slujitori ai catedralei și părinți profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din municipiu.

Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură, intitulat „Boboteaza este sărbătoarea Arătării Domnului”, în cadrul căruia a vorbit despre semnificația sărbătorii și despre faptul că, la Bobotează, ni se descoperă Sfânta Treime. Ierarhul a afirmat că la Bobotează se reînnoiește omul și tot Cosmosul, iar Domnul Iisus Hristos restaurează întreaga creație.

Mitropolitul Clujului a evidențiat că, prin sfințirea apelor, întreaga natură primește binecuvântarea lui Dumnezeu, iar omul este chemat să aibă grijă de creație, cu respect și responsabilitate: „Gândindu‑ne că Domnul a restaurat întreaga creație, îi admirăm pe cei care au o atitudine ecologică pozitivă față de întreaga creație care a fost restaurată de Domnul Hristos la Bobotează, față de întreaga creatură, având cinstea cuvenită. Observăm că nu toată lumea are această cinste cuvenită față de mediul înconjurător, dar Sfânta Biserică este pentru o ecologie serioasă. Natura a fost creată de Dumnezeu pentru noi, dar trebuie să avem grijă de ea, să nu o pângărim, să nu o siluim prin tot felul de atitudini neserioase. (...) Mare este sărbătoarea Bobotezei: Se descoperă Preasfânta Treime, se sfințește firea apelor, apele devin vehicul purtător de Duh Sfânt, cu apă sfințită se va oficia Botezul creștin, iar apoi, la Bobotează, este restaurată întreaga natură, de care ar trebui să avem grijă”.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corul Catedralei Mitropolitane din Cluj‑Napoca, dirijat de pr. prof. emerit Vasile Stanciu.

În continuare, după rugăciunea Amvonului, pe amplasamentul amenajat în fața catedralei, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei a săvârşit slujba Sfințirii Mari a apei şi a binecuvântat mulțimea de credincioși cu Agheasmă Mare. Ierarhul a vorbit despre importanța și semnificația duhovnicească a Bobotezei, subliniind că, prin Botezul Domnului în apele Iordanului, întreaga creație este sfințită și înnoită.

Pentru această sărbătoare au fost pregătite 20.000 de sticle cu agheasmă care au fost împărțite credincioșilor prezenți. Acțiunea a fost realizată de un grup de voluntari ai Catedralei Mitropolitane și ai Asociaţiei Studenţilor Creştin‑Ortodocşi Români Cluj‑Napoca, cu sprijinul jandarmilor clujeni.