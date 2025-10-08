Prăznuirea Sfinților Serghie și Vah la Catedrala Mitropolitană din Craiova

Sfinții Mari Mucenici Serghie și Vah au fost prăznuiți marți, 7 octombrie, la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Craiova, prin săvârșirea Sfintei Liturghii de către Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, înconjurat de un sobor de slujitori.

În ajunul sărbătorii, luni, 6 octombrie, în cinstea celor doi sfinți ocrotitori ai Facultăţii de Teologie Ortodoxă şi ai Catedralei Mitropolitane din Craiova, a fost oficiată slujba Privegherii, urmată de tradiționala procesiune în jurul sfântului lăcaș, cu racla ce adăpostește cinstitele lor capete, spre binecuvântarea credincioșilor.

Sfânta Liturghie a fost săvârşită de Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, împreună cu Preasfinţitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, înconjurați de un sobor de slujitori din care au făcut parte conf. univ. dr. Adrian Ivan, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova, părinți profesori ai instituției, preoți și diaconi. De asemenea, au fost prezente cadre didactice, dar și studenţii facultăţii. Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul facultății, dirijat de pr. lect. univ. dr. Adrian Mazilița şi de arhid. lect. univ. dr. Victor Şapcă.

În cadrul sfintei slujbe, Înaltpreasfinția Sa a săvârșit hirotonia întru diacon a teologului Alexandru Marian Popescu, și întru preot a diaconului Valentin Micu, pe seama Parohiei Stroiești, Protoieria Târgu Jiu Nord, județul Gorj.

În cuvântul de învățătură, Părintele Mitropolit Irineu s‑a adresat profesorilor, studenților și credincioșilor prezenți, vorbind despre viața și pilda de credință a Sfinților Mari Mucenici Serghie și Vah: „Această zi este încununată de lucrarea Duhului Sfânt, mijlocită prin rugăciunile celor doi sfinți mucenici, care au fost închinători ai adevărului și s‑au arătat martori neînfricați ai Evangheliei Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Domnul spune în Sfânta Scriptură: «Pe cel ce Mă va mărturisi înaintea oamenilor, și Eu îl voi mărturisi înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri» (Matei 10, 32). Sfinții Serghie și Vah au devenit frați în credință, chiar dacă nu erau frați după trup, și au primit cununa mucenicească pentru mărturisirea lor. Mucenicul este cel care, înainte de a fi mărturisitor al credinței, este un om al rugăciunii și al Evangheliei lui Hristos, cel care împlinește poruncile și trăiește după învățătura Mântuitorului. Ei au fost lăcașuri ale Duhului Sfânt, iar trupurile și mintea lor au devenit temple vii ale harului dumnezeiesc”.

De asemenea, Înaltpreasfinția Sa a subliniat legătura spirituală dintre Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova și ocrotitorii ei cerești.