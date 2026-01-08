Prăznuiri liturgice la Râmnicu Vâlcea

Data: 08 Ianuarie 2026

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit Sfânta Liturghie în ziua praznicului Botezului Domnului și slujba Aghesmei Mari la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea, informează arhiepiscopiaramnicului.ro. Înaltpreasfinția Sa a accentuat cu acest prilej că „momentul Botezului Domnului la râul Iordan concentrează în sine revelarea Sfintei Treimi, arătarea publică a Mântuitorului Hristos și începutul lucrării Sale”.

În ziua următoare Bobotezei, 7 ianuarie, Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” din municipiul Râmnicu Vâlcea și‑a sărbătorit hramul. Cu această ocazie, Sfânta Liturghie a fost săvârșită în sfântul lăcaș de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Varsanufie, împreună cu un sobor de clerici. Ierarhul a spus în cuvântul de învățătură că „viața pustnicească a Înaintemergătorului și Botezătorului Domnului este expresie a libertății față de lume și a curăției interioare necesare primirii revelației divine. Retragerea în pustie a Sfântului Ioan a reprezentat modul de a‑și păzi mintea neatinsă de tulburarea patimilor, încât a devenit un reper pentru monahismul răsăritean”.