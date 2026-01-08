Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Prăznuiri liturgice la Râmnicu Vâlcea

Data: 08 Ianuarie 2026

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit Sfânta Liturghie în ziua praznicului Botezului Domnului și slujba Aghesmei Mari la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea, informează arhiepiscopiaramnicului.ro. Înaltpreasfinția Sa a accentuat cu acest prilej că „momentul Botezului Domnului la râul Iordan concentrează în sine revelarea Sfintei Treimi, arătarea publică a Mântuitorului Hristos și începutul lucrării Sale”.

În ziua următoare Bobotezei, 7 ianuarie, Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” din municipiul Râmnicu Vâlcea și‑a sărbătorit hramul. Cu această ocazie, Sfânta Liturghie a fost săvârșită în sfântul lăcaș de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Varsanufie, împreună cu un sobor de clerici. Ierarhul a spus în cuvântul de învățătură că „viața pustnicească a Înaintemergătorului și Botezătorului Domnului este expresie a libertății față de lume și a curăției interioare necesare primirii revelației divine. Retragerea în pustie a Sfântului Ioan a reprezentat modul de a‑și păzi mintea neatinsă de tulburarea patimilor, încât a devenit un reper pentru monahismul răsăritean”.

 

