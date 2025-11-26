Premierea participanților la un concurs școlar din județul Dâmbovița

Data: 26 Noiembrie 2025

În Sala „Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țării Românești” de la Mănăstirea Stelea din orașul Târgoviște, Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, a premiat marți, 25 noiembrie, participanții la concursul școlar eparhial „Duhovnici și mărturisitori ortodocși români din secolul al XX‑lea”, organizat de Arhiepiscopia Târgoviștei, Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, Asociația Profesorilor de Religie - filiala Dâmbovița, Societatea de Științe Istorice - filiala Dâmbovița și Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Târgoviște.

Evenimentul s‑a înscris în seria manifestărilor cultural‑religioase organizate în Arhiepiscopia Târgoviștei cu prilejul proclamării anului 2025 ca „Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române” și „Anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX‑lea”, în Patriarhia Română, ne‑a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.

Pentru clasele a VII‑a și a VIII‑a, elevii câștigători sunt: Clara‑Elena Scripcariu‑Sav, coordonată de pr. prof. Iulian Predica (Școala Gimnazială „Coresi” din Târgoviște); Emilia Niculescu, coordonată de pr. prof. dr. Mihail Iulian Stan (Școala Gimnazială „Vasile Cârlova” din Târgoviște); Luca Nectarie Voicu‑Radu, coordonat de pr. prof. dr. Bogdan Petru Hrestic (Colegiul National Pedagogic „Constantin Cantacuzino” din Târgoviște).

Pentru clasele a IX‑a și a X‑a, elevii câștigători sunt: Andreea Maria Rada, coordonată de pr. prof. dr. Bogdan Petru Hrestic (Colegiul National Pedagogic „Constantin Cantacuzino” din Târgoviște); Teodora Ionescu, coordonată de pr. prof. Adrian Popa (Colegiul Național „Constantin Carabella” din Târgoviște); Ștefania Miruna Obreaja, coordonată de pr. prof. Nicolae Radu Stan (Liceul Teoretic „Iancu C. Vissarion” din Titu).

Pentru clasele a XI‑a și a XII‑a, elevii câștigători sunt: Andrei Ionuț Tîlvan, coordonat de pr. prof. Marian Badea (Seminarul Teologic Ortodox din Târgoviște); Simona‑Gabriela Idoraș, coordonată de prof. Coca Stana (Colegiul Național „Vladimir Streinu” din Găești); Cosmina Pîciu, coordonată de prof. Nicoleta Stoica (Liceul Tehnologic „Goga Ionescu” din Titu).

La Concursul școlar eparhial au participat 460 de elevi de la școlile gimnaziale și liceele din Târgoviște, Moreni, Pucioasa, Fieni, Titu, Răcari și Găești, sub îndrumarea profesorilor. Elevii au elaborat portofolii în care au prezentat rolul fundamental pe care duhovnicii și mărturisitorii ortodocși români din secolul al XX‑lea și l‑au asumat, de a păstra, în pofida vremurilor ostile, valorile credinței noastre ortodoxe și de a mărturisi prin viețile lor bucuria Evangheliei.

Toți elevii și profesorii lor coordonatori, dar și membrii comisiei de evaluare au primit din partea Înaltpreasfinției Sale premii constând în: sume de bani, volume tipărite de Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, calendare bisericești pentru anul 2026 și diplome.

În cuvântul său, ierarhul a evocat „importanța anului 2025 din perspectiva sărbătoririi Centenarului Patriarhiei Române, a celor 140 de ani de la recunoașterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române și a celor 1.700 de ani de la întrunirea celui dintâi Sinod Ecumenic, de la Niceea”. „Aceste evenimente, prin importanța deosebită și frumusețea lor pilduitoare, au o relevanță majoră, atât în devenirea istorică a neamului nostru, pentru zidirea sufletească, în special a tinerelor generații, cât și pentru fiecare dintre noi”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

De asemenea, chiriarhul a subliniat că „fundamentul doctrinar, moral și cultural al civilizației creștine și al neamului românesc are la bază învățătura de credință a Primului Sinod Ecumenic de la Niceea, cel care a elaborat cea dintâi mărturisire de credință, comună tuturor creștinilor, fără de care nu poate fi înțeles nici creștinismul și nici civilizația noastră euro‑atlantică - paradigma de dezvoltare a întregii civilizații mondiale”.