Preselecție cor copii la Parohia Mărcuța

Data: 30 Octombrie 2025

Parohia Mărcuța, din strada Biserica Mărcuța nr. 8, sector 2, București, organizează preselecție pentru Corul de copii „Cantamus Domino” Junior.

Cursul este gratuit și va fi susținut de profesorul George Bucur, dirijorul Corului „Cantamus Domino”, în Așezământul socio‑cultural al Parohiei Mărcuța.

Preselecția va avea loc la ora 12:00, atât duminică, 2 noiembrie, cât și în duminica următoare, 9 noiembrie.

Proba de aptitudini constă în teste specifice și interpretarea vocală a unei melodii sau a unui fragment din repertoriul universal.

Sunt invitați să participe copii, fete și băieți, cu vârsta cuprinsă între 7 și 13 ani.

Detalii se pot oferi la numărul de telefon 0740.017.168 și la următoarea adresă de e‑mail: contact@kidsmusicschool.ro.

 

