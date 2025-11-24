Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Prezență arhierească la hramul Parohiei „Izvorul Tămăduirii” din Bacău

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Un articol de: Pr. Valentin Băltoi - 24 Noiembrie 2025

Vineri, 21 noiembrie, în ziua de sărbătoare închinată Intrării în biserică a Maicii Domnului, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a săvârșit Sfânta Liturghie în Parohia „Izvorul Tămăduirii” din Bacău. Cu acest prilej au fost sfințite noile clopote ale bisericii.

Evenimentul a început cu săvârșirea slujbei de sfințire a clopotelor bisericii, achiziționate încă din anul 2011, prin osteneala credincioșilor coordonați de fostul preot paroh Gabriel Popovici, fiind așezate de noii preoți în clopotnița ridicată recent, în contextul sărbătoririi hramului.

La acest moment de bucurie duhovnicească pentru membrii comunității parohiale, a fost adusă de la Mănăstirea Văratec racla cu sfinte moaște ale Sfântului Iosif de la Văratec pentru a împodobi sărbătoarea hramului. Înainte de începutul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinția Sa a săvârșit slujba Acatistului Sfântului Iosif de la Văratec, înaintea raclei cu sfintele sale moaște. Acest odor aflat în patrimoniul spiritual al Mănăstirii Văratec a rămas spre închinarea credincioșilor din parohia băcăuană timp de trei zile, până duminică, 23 noiembrie. 

Apoi, înconjurat de soborul preoților și diaconilor, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim a săvârșit Sfânta Liturghie, în timpul căreia a înălțat rugăciuni de pomenire pentru ctitorii sfântului lăcaș trecuți în odihna lui Dumnezeu.

În cuvântul adresat credincioșilor, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a vorbit despre taina care învăluie viața Maicii Domnului și despre faptul că ea are rolul de mijlocitoare în rugăciune pentru fiecare credincios care o preacinstește, așa cum a mijlocit către Mântuitorul Iisus Hristos la nunta din Cana Galileei.

La final, preotul paroh Ioan Deacu, în numele membrilor comunității parohiale și al preoților slujitori Petru Bălăiță și Alin Afrențoaie, a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim pentru prezența în mijlocul credincioșilor din această parohie, preoților din sobor și credincioșilor prezenți. 

Citeşte mai multe despre:   IPS Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului
