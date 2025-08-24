Prima ediție a Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din Basarabia de Sud

Data: 24 August 2025

Episcopia Basarabiei de Sud va organiza, în perioada 28-31 august 2025, prima ediție a evenimentului „Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Basarabia de Sud” (ITO Basarabia de Sud), la Cahul.

La manifestare vor participa 250 de tineri de pe ambele maluri ale Prutului, care se vor bucura de zile de comuniune frățească, de rugăciune, de cunoaștere și de afirmare a valorilor spirituale, culturale și identitare românești.

Programul evenimentului va include activități liturgice (slujba de Te Deum, rugăciunile zilnice și Sfânta Liturghie arhierească, ce va fi săvârșită în Catedrala Episcopală „Sfântul Ierarh Dionisie” și „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Cahul, care sărbătorește duminică, 31 august 2025, 4 ani de la punerea pietrei de temelie), manifestări culturale (conferințe, sesiuni de dialog și ateliere de cunoaștere a istoriei Basarabiei), dar și manifestări artistice (parada portului popular, unde vor participa 500 de tineri și un concert în Piața Independenței din municipiul Cahul, susținut de Trupa „Lupii lui Calancea” și artistul Mark Stam). Totodată, participanții vor avea ocazia să descopere specificul zonei de sud a Basarabiei prin activități interactive și recreative.

Evenimentul va debuta joi, 28 august, cu primirea și cazarea participanților, urmând ca vineri, 29 august, să aibă loc Festivitatea oficială de deschidere. Sâmbătă, 30 august, programul va fi centrat pe conferința tip talk‑show cu invitații speciali: Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud; Nicolae Dandiș - primarul municipiului Cahul, și prof. univ. hab. Sergiu Cornea - rectorul Universității de Stat B.P. Hașdeu din Cahul; urmată de ateliere tematice și activități culturale, iar duminică, 31 august, de Ziua Limbii Române, vor fi momentele de încheiere: Sfânta Liturghie arhierească, parada portului tradițional și concertul de închidere.

Prin această primă ediție a ITO Basarabia de Sud, Episcopia își propune să ofere tinerilor un cadru de dialog și reflecție asupra importanței păstrării credinței ortodoxe, a valorilor identitare și culturale românești, precum și oportunitatea de a lega noi prietenii și de a trăi experiențe ziditoare de suflet.

Evenimentul organizat de Episcopia Basarabiei de Sud îi are ca parteneri principali pe: Primăria Municipiului Cahul, Consiliul Raional Cahul și Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul.

De asemenea, pentru buna organizare a evenimentului au contribuit, în calitate de parteneri și sponsori, următorii: Misiunea Socială Diaconia a Mitropoliei Basarabiei, Asociația Obștească Filantropia Ortodoxă a Basarabiei de Sud, Muzeul Brăilei „Carol I”, Teatrul „B.P. Hasdeu” Cahul, Palatul de Cultură „Nicolae Botgros” Cahul; Centrul Municipal de Tineret Cahul, Muzeul Ținutului Cahul, Top Construct, Print Master, Capital Info Cont SRL.